Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe

Prezydent Andrzej Duda, w przeddzień Święta Wojska Polskiego, wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Jak mówił, przyjęcie nominacji generalskiej "to nie tylko prestiż i podsumowanie dotychczasowej służby, ale przede wszystkim to zobowiązanie na przyszłość, do służby jeszcze bardziej wytężonej i bardziej odpowiedzialnej".

W środę prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Odbyło się to w przeddzień Święta Wojska Polskiego.

Podczas środowej uroczystości za bohaterskie czyny bojowe Orderami Krzyża Wojskowego, czyli najwyższym odznaczeniem wojskowym przyznawanym w czasie pokoju, uhonorowanych zostało ośmiu żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz wojskowych służb specjalnych za działania w czasie misji bojowych w Afganistanie oraz Iraku. Kawalerem Orderu został także st. chor. szt. Andrzej Woltmann, który między innymi uczestniczył w obronie City Hall w Karbali.

Prezydent wręczył nominacje generalskie oraz odznaczenia wojskowe

Prezydent wręczył również nominacje generalskie. Na stopień generała broni został awansowany zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Stanisław Czosnek.

Czosnek to zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, były dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej; w latach 2013-16 dowodził 1. Warszawską Brygadą Pancerną. Służył w Afganistanie jako zastępca dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych sił ISAF.

Prezydent Andrzej Duda podczas wręczania nominacji generalskich Radek Pietruszka/PAP

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: Piotr Fajkowski - dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, Piotr Kriese - inspektor szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ, Michał Rohde - zastępca dowódcy 2. Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego, Bogdan Rycerski - szef sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód oraz Marek Wawrzyniak - szef Zarządu Inżynierii Wojskowej, zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk w DGRSZ.

Kilkunastu pułkowników otrzymało nominacje na stopień generała brygady. Wśród nich dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Grzegorz Kaliciak. Były prorektor Wojskowej Akademii Technicznej ds. wojskowych, weteran misji w Afganistanie i Iraku zasłynął jako dowódca obrony ratusza w Karbali przez polskich i bułgarskich żołnierzy przed szyickimi bojownikami. Dowodził 6. Mazowiecką, a później nowo formowaną 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Natomiast Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP został odznaczony przez prezydenta szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer, który jest honorowym gościem tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego.

Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe TVN24

Prezydent: przyjęcie nominacji generalskiej to zobowiązanie

Podczas wystąpienia prezydent mówił, że "generałowie wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność, przyjąć na siebie nominację generalską". - Czy to na kolejny stopień generalski, (stopień - red.) dowodzenia, odpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny, za planowanie, za dowodzenie wielkimi formacjami zbrojnymi, czy to wstąpienia do korpusu generalicji - wymieniał Andrzej Duda.

Bo - jak dodał - "to nie tylko prestiż, to nie tylko podsumowanie dotychczasowej służby, zaszczytne, wzorowe podkreślenie jej charakteru, jako znakomitego dla RP i w jej ocenie, ale to także i przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość". - Do służby jeszcze bardziej wytężonej, jeszcze bardziej odpowiedzialnej, z wzięciem na siebie jeszcze większego ciężaru i gotowości - zaznaczył prezydent.

Prezydent: trwa nieustanna modernizacja polskich Sił Zbrojnych

Prezydent podziękował premierowi Donaldowi Tuskowi oraz jego współpracownikom za podpisanie kontraktów między innymi na dostawę dla Wojska Polskiego 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache oraz na 28 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych Kleszcz.

Ocenił, że amerykańskie śmigłowce "wzniosą nasze siły powietrzne na zupełnie inny światowy poziom". Mówił również, że polskie wojsko potrzebuje jak najwięcej wozów bojowych, "najlepiej takich, które produkowane są w naszym kraju", żeby w przyszłości były "naszą marką eksportową". Zdaniem prezydenta trwa obecnie nieustanna modernizacja polskich Sił Zbrojnych. - Przed nami także reforma systemu kierowania i dowodzenia. Przed nami wiele zmian, które powinny być wprowadzone - powiedział.

Jedną z tych zmian ma być prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, który zmienia strukturę kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. - Mam nadzieję, że (ustawa) szybko stanie się częścią naszego systemu - dodał prezydent.

Autorka/Autor:mjz/pm

Źródło: PAP