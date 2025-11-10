Logo strona główna
Polska

Za co kochają Polskę? Za przyrodę, Chopina, "za wspaniałych ludzi z przeszłości"

Flaga Polski
Za co kochamy Polskę? Goście opowiadają we "Wstajesz i wiesz"
Źródło: TVN24
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wcześniej goście programu "Wstajesz i wiesz" mówili o tym m.in., za co kochają Polskę. Na takie pytanie odpowiadali politolog Adam Traczyk, biolog dr hab. Wiktor Kotowski, reporterka Magdalena Kicińska, dziennikarka Magdalena Rigamonti i profesor Ewelina Nojszewska z SGH.

Sto siedem lat temu, 11 listopada 1918 r., Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. W rocznicę tych wydarzeń obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji goście porannego programu w TVN24 mówili o tym, za co kochają Polskę.

Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu
Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu

WARSZAWA

- Kocham Polskę za to, że w kryzysie potrafimy się zjednoczyć, mimo kłótni na co dzień. I za piękno polskiej przyrody - podkreślił na antenie TVN24 politolog Adam Traczyk.

O przyrodzie mówił też dr hab. Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec, działacz społeczny i popularyzator wiedzy w zakresie ochrony i odtwarzania mokradeł komentował na antenie sytuację związaną z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Zapytany, za co kocha Polskę, przyznał na początku, że "to jest trudne pytanie, bo to jest miłość trudna". - Przede wszystkim za przyrodę i za to, że koniec końców, potrafimy iść do przodu z różnymi sprawami - stwierdził. Biolog i ekolog wyraził też nadzieję, że chronione będą w Polsce kolejne obszary. Zauważył, że "niepodległość to także niepodległa przyroda, niepodległa od niebezpieczeństw inwestycji". Podkreślił, że "mamy 1 proc. Polski pod najwyższą formą ochrony, średnia unijna to powyżej 3 procent".

Reporterka Magdalena Kicińska zapytana o powody, dla których kocha Polskę, zadeklarowała, że "bardzo byłaby to długa lista". - Za wspaniałych ludzi z przeszłości, kobiety i mężczyzn, którzy sprawili, że możemy być tu, rozmawiać w demokratycznym, wolnym kraju - mówiła.

Kicińska podkreśliła, że kocha Polskę także za "wspaniałe miejsca, do których może się udać, by uciec z Warszawy przed marszem niepodległości". - Polska ma wiele więcej do zaoferowania, nie tylko race i okrzyki, ale też piękną przyrodę, która w listopadzie, w tej aurze, jest pogodą dla koneserów. Kocham też Polskę za to, że pozwala mi się delektować nokturnami Chopina, które pasują do tej aury - dodała.

- Za to, że mamy wolne media i że mogę pracować w wolnych mediach, za to, że w 1989 roku wolni ludzie myśleli o tym, że niepodległość i demokracja są najważniejsze, i doprowadzili bezkrwawo do tej wolności i niepodległości - mówiła z kolei Magdalena Rigamonti.

Dziennikarka onet.pl podkreśliła też, że "ciągle może mieć styczność z ludźmi, którzy w 1944 roku walczyli o naszą niepodległość". Wymieniła powstańców warszawskich: Stefana Meissnera i prof. Leszka Żukowskiego, którzy "walczyli o wolność i demokrację, o wolną Polskę". - Za to, że mogę wychowywać dzieci w wolnym kraju - dodała.

"Naród, który chce być wolny, musi pamiętać jak wolność została zdobyta"
"Naród, który chce być wolny, musi pamiętać jak wolność została zdobyta"

WARSZAWA

Profesor Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej, która na antenie komentowała sytuację w szpitalach, na pytanie "za co kocha Polskę" odpowiedziała: - To jest moja ojczyzna i bardzo bym chciała, żeby ta miłość do ojczyzny, moja i wszystkich, posłużyła mądremu podejmowaniu decyzji, z życzliwością dla wszystkich pozostałych.

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Polska
