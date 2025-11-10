Za co kochają Polskę? Za przyrodę, Chopina, "za wspaniałych ludzi z przeszłości"

Za co kochamy Polskę? Goście opowiadają we "Wstajesz i wiesz" Źródło: TVN24

Sto siedem lat temu, 11 listopada 1918 r., Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. W rocznicę tych wydarzeń obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji goście porannego programu w TVN24 mówili o tym, za co kochają Polskę.

- Kocham Polskę za to, że w kryzysie potrafimy się zjednoczyć, mimo kłótni na co dzień. I za piękno polskiej przyrody - podkreślił na antenie TVN24 politolog Adam Traczyk.

O przyrodzie mówił też dr hab. Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowiec, działacz społeczny i popularyzator wiedzy w zakresie ochrony i odtwarzania mokradeł komentował na antenie sytuację związaną z zawetowaniem przez prezydenta ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Zapytany, za co kocha Polskę, przyznał na początku, że "to jest trudne pytanie, bo to jest miłość trudna". - Przede wszystkim za przyrodę i za to, że koniec końców, potrafimy iść do przodu z różnymi sprawami - stwierdził. Biolog i ekolog wyraził też nadzieję, że chronione będą w Polsce kolejne obszary. Zauważył, że "niepodległość to także niepodległa przyroda, niepodległa od niebezpieczeństw inwestycji". Podkreślił, że "mamy 1 proc. Polski pod najwyższą formą ochrony, średnia unijna to powyżej 3 procent".

Reporterka Magdalena Kicińska zapytana o powody, dla których kocha Polskę, zadeklarowała, że "bardzo byłaby to długa lista". - Za wspaniałych ludzi z przeszłości, kobiety i mężczyzn, którzy sprawili, że możemy być tu, rozmawiać w demokratycznym, wolnym kraju - mówiła.

Kicińska podkreśliła, że kocha Polskę także za "wspaniałe miejsca, do których może się udać, by uciec z Warszawy przed marszem niepodległości". - Polska ma wiele więcej do zaoferowania, nie tylko race i okrzyki, ale też piękną przyrodę, która w listopadzie, w tej aurze, jest pogodą dla koneserów. Kocham też Polskę za to, że pozwala mi się delektować nokturnami Chopina, które pasują do tej aury - dodała.

- Za to, że mamy wolne media i że mogę pracować w wolnych mediach, za to, że w 1989 roku wolni ludzie myśleli o tym, że niepodległość i demokracja są najważniejsze, i doprowadzili bezkrwawo do tej wolności i niepodległości - mówiła z kolei Magdalena Rigamonti.

Dziennikarka onet.pl podkreśliła też, że "ciągle może mieć styczność z ludźmi, którzy w 1944 roku walczyli o naszą niepodległość". Wymieniła powstańców warszawskich: Stefana Meissnera i prof. Leszka Żukowskiego, którzy "walczyli o wolność i demokrację, o wolną Polskę". - Za to, że mogę wychowywać dzieci w wolnym kraju - dodała.

Profesor Ewelina Nojszewska ze Szkoły Głównej Handlowej, która na antenie komentowała sytuację w szpitalach, na pytanie "za co kocha Polskę" odpowiedziała: - To jest moja ojczyzna i bardzo bym chciała, żeby ta miłość do ojczyzny, moja i wszystkich, posłużyła mądremu podejmowaniu decyzji, z życzliwością dla wszystkich pozostałych.

