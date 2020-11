Premier o świętach Bożego Narodzenia

Chcę zaapelować już dzisiaj, by to były spotkania w gronie małych rodzin - powiedział o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rozpoczynamy "sto dni solidarności", które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy.

Szef rządu na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że chociaż od kilku dni obserwujemy względną stabilizację liczby zakażeń, to jednak wirus cały czas zbiera swoje śmiertelne żniwo. - Sytuacja nadal jest bardzo poważna - mówił.

- Obecnie siedmiodniowa krocząca średnia to powyżej 20 tysięcy (zakażeń), około 22-22,5 tysiąca dziennie, a więc sytuacja nadal jest bardzo, bardzo poważna - stwierdził. Dodał przy tym, że z zatrwożeniem obserwuje codzienną liczbę zgonów, za które jest pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialny koronawirus. - Musimy pamiętać, że wirus zbiera swoje śmiertelne żniwo, które zasiał 2-3, 4 tygodnie temu - zwrócił uwagę.

Jak dodał, jeśli stabilność zakażeń się utrzyma, to także poprawę będziemy mogli zobaczyć dopiero za jakiś czas.

- Przed nami pewien okres, który nazywamy "sto dni solidarności". To dlatego, że na końcu tego okresu wysoce prawdopodobne jest, że będzie dostępna szczepionka - mówił premier.

- Nawet jeżeli nie wszyscy będą chcieli od razu się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Tak mówią wirusolodzy - dodał.

Premier wskazał, że przed nami też okres świąt Bożego Narodzenia. - To moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, by to były spotkania w gronie małych rodzin. Tych, z którymi mieszkamy - mówił szef polskiego rządu.