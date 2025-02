Światowy Dzień Walki z Depresją. Tu znajdziesz profesjonalną pomoc

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza depresję do zaburzeń, opisując ją jako zaburzenia depresyjne. Jest to pojęcie bardziej ogólne znaczeniowo niż "choroba". A depresja może przybierać różne formy i mieć różny przebieg. Jedno jest pewne: zaburzenia depresyjne są bardzo poważne i podstępne.

Trwałe odczuwanie smutku i zmęczenia, niezdolność do odczuwania przyjemności, zaburzenia snu i apetytu, myśli o śmierci i myśli samobójcze - to tylko niektóre objawy depresji. Nie jest to jednak zwykłe odczuwanie smutku. Depresję diagnozuje się, gdy u pacjenta występuje pięć typowych objawów, utrzymujących się co najmniej przez dwa tygodnie.