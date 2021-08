Polska Akcja Humanitarna: mamy 41 milionów osób na skraju głodu

Pracownicy organizacji humanitarnych pomagają osobom poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych. Jak zauważył Rafał Grzelewski, rzecznik prasowy Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), z roku na rok stają przed coraz poważniejszymi wyzwaniami. - Takim wyzwaniem są między innymi zmiany klimatu, bo w krajach najbiedniejszych Globalnego Południa globalne ocieplenie przejawia się bardzo często w ekstremalnych zjawiskach pogodowych, jak susze i powodzie. To oznacza, że w kraju takim jak Somalia bardzo trudno obsiać pola, poczekać aż rośliny wzrosną i zebrać plon. To skrajnie negatywnie przekłada się na sytuację żywnościową – powiedział PAP Grzelewski. Jak podkreślił, klimat to jeden, oprócz wojen, z najbardziej destabilizujących czynników, wpychających ludzi w nędzę.

Zdaniem Grzelewskiego, coraz częściej w pomocy humanitarnej mówi się o tzw. "mega kryzysach". - To są takie sytuacje, kiedy w jednym miejscu trwa kilka kryzysów naraz, czasami się zazębiają, czasami wzajemnie wzmacniają, na przykład pandemia COVID-19, susze, powodzie, huragany. Do tego może dochodzić jeszcze plaga szarańczy i konflikt zbrojny. Tak też było w Sudanie Południowym w zeszłym roku – wyjaśnił.

Pandemia COVID-19 zmieniła pracę organizacji humanitarnych i jak podkreśla Grzelewski, "trzeba było się dostosować do nowych rygorów sanitarnych, nie można już robić dużych dystrybucji, skupiających wiele osób, a trzeba było zwiększać dostęp do wody i środków czystości".

Najniebezpieczniejsze miejsca pracy dla pracowników humanitarnych to Sudan Południowy, Afganistan i Syria. Jak podkreślił Grzelewski pracownicy PAH nie doświadczają ataków agresji podczas misji, mając akceptację lokalnej społeczności. - Nie dostarczamy pomocy na siłę ani pomocy, która nie jest dopasowana. Właśnie w takich sytuacjach dochodzi do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych – powiedział Grzelewski.

Jak zauważył Grzelewski, dla pracowników organizacji humanitarnych to, co robią, to coś więcej, niż praca, dlatego potrafią dać z siebie bardzo wiele. Jednak "to nie są marzyciele, tylko profesjonaliści". - Mają świadomość, że brzemię odpowiedzialności jest w ich przypadku większe – podkreślił.