Polska

Co się działo u Łatwoganga? Niezapomniane momenty streamu

Zbiórka Łatwoganga
Zbiórka Łatwoganga dla dzieci chorych na raka. Co się wydarzyło na streamie
Źródło: TVN24
Podczas dziewięciodniowej transmisji, prowadzonej przez twórcę internetowego Łatwoganga, zebrano ponad 250 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Choć stream się zakończył, nadal można wpłacać pieniądze na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Co się działo podczas zbiórki? Oto niezapomniane momenty.

Impulsem do rozpoczęcia akcji był utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". W piosence chora na białaczkę szpikową dziewczynka rapuje: "Słuchaj, raku, dobrze, bo kończą ci się dni. Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd. Kradniesz nam marzenia i dziecięce sny. Każdy mój upadek uczy, jak iść dalej w przód". Dalej Maja śpiewa: "Myślałeś, że mnie złamiesz, że zabierzesz dni? Niestety się myliłeś, wyjdź. Ja zamknę drzwi".

Popularność zainspirowanego historią Mai Mecan charytatywnego streamingu zaskoczyła samego Łatwoganga. - Bardzo cieszę się tym, co tu się dzieje. Szok jest oczywiście gigantyczny, ale ten szok też oczywiście jest wielkim szczęściem, bo to, co tutaj się stało, to jest jeden wielki cud - mówił podczas rozmowy na antenie TVN24.

Tempo, w jakim rosły wpłaty, było niebywałe. - Już po pierwszych dwóch milionach to był kosmos. Tego, co się stało później, nie sposób sobie wyobrazić - przyznał prowadzący akcję streamer. Transmisja na żywo z jego kawalerki zakończyła się w niedzielę po dziewięciu dniach z wynikiem 250 mln zł. Tyle zebrano na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters, ale wpłat nadal można dokonywać. Zbiórki na Siepomaga.pl i Tipply.pl pozostają aktywne.

Zbiórka Łatwoganga
Zbiórka Łatwoganga
Źródło: latwogang/youtube
Teraz nadchodzi "trudny moment". "Trzymam kciuki, żeby oni to ustali"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Teraz nadchodzi "trudny moment". "Trzymam kciuki, żeby oni to ustali"

Niezapomniane momenty streamu Łatwoganga

Prowadzona na YouTube zbiórka przyniosła też wiele nieoczekiwanych, niezapomnianych momentów. Wiele gwiazd w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi zgoliło włosy. Katarzyna Nosowska w sobotę obiecała, że zgoli głowę, jeśli licznik pokaże 55 mln zł. Gdy tak się stało, za maszynkę złapała aktorka Agata Kulesza. Włosów pozbyły się też m.in. Edyta Pazura, Maffashion, Blanka Lipińska i streamerka Kasix.

Agata Kulesza ogoliła głowę Kasi Nosowskiej na streamie Łatwoganga
Agata Kulesza ogoliła głowę Kasi Nosowskiej na streamie Łatwoganga

Do udziału w transmisji Łatwogang zapraszał celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich brała w niej udział online lub odwiedzała organizatora w warszawskiej kawalerce. W akcję zaangażowali się między innymi: Adam Małysz, Wojciech Szczęsny, Cezary Pazura, Małgorzata Kożuchowska, Roksana Węgiel, Sanah, Kwiat Jabłoni, Ewa Chodakowska, Mrozu, Golec uOrkiestra, Borys Szyc, Martyna Wojciechowska oraz aktorzy wcielający się w główne role w polskim serialu "1670".  

Skłóceni zakopali topór wojenny

W trakcie streamu pogodziło się dwóch zwaśnionych przez 17 lat raperów - Tede i Peja zrobili to, by pokazać solidarność w tej wielkiej akcji. Stream przyniósł też pojednanie w świecie sportowym. Marcin Gortat i Mateusz Ponitka oficjalnie pogodzili się po wieloletnim konflikcie. Zaczęło się od czwartkowego łączenia z Ponitką, podczas którego kapitan Biało-Czerwonych zapowiedział, że jeśli zbiórka do końca dnia osiągnie 9,2 miliona złotych (brakowało około miliona), to w piątek zadzwoni do Gortata i "zakopie topór wojenny". I tak się właśnie stało.

Tede, który po 17 latach "pogodził się" z Peją
Tede, który po 17 latach "pogodził się" z Peją
Źródło: latwogang/youtube

Zbiórkę wsparli też inni sportowcy. Na streamie przed czwartą w nocy z soboty na niedzielę pojawił się między innymi panczenista Władimir Semirunnij, który ogolił głowę na łyso, a także ogłosił, że odda na licytację swój srebrny medal olimpijski z Mediolanu. Z kolei w piątek na godzinną rozmowę z Łatwogangiem połączył się Robert Lewandowski, a następnie nagrał TikToka do piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Wraz z żoną Anną przekazał także milion złotych na zbiórkę.

Z kolei Wojciech Szczęsny obiecał, że gdy zbiórka osiągnie 150 mln, zaprezentuje TikToka z Yamalem do utworu "Diss na raka". Po osiągnięciu tego celu wywiązał się ze zobowiązania i pokazał wyjątkowe nagranie w swoich mediach społecznościowych.

Małgorzata Kożuchowska wjechała w kartony

Na streamie niespodziewanie zagościł też Chris Martin z zespołu Coldplay, który poprzez krótkie nagranie przesłane influencerom zachęcił do wsparcia zbiórki. Kilkukrotnie łamaną polszczyzną zaśpiewał słowo "śrubujemy".

Innym niespodziewanym momentem było odtworzenie słynnej sceny z serialu "M jak miłość" przez Małgorzatę Kożuchowską. Aktorka ponownie zderzyła się z kartonami, tak jak odgrywana przez nią ponad 15 lat temu bohaterka serialu Hanka Mostowiak.

Stream Łatwoganga. Odtworzenie słynnej sceny z kartonami
Źródło: TVN24

Z kolei w sobotę na streamie pojawił się Maciej Musiał. Nawiązując do zeszłorocznej aukcji na WOŚP, na której wystawił sprzątanie w rytm muzyki utworu "Explosion" Kalwi i Remi, aktor chwycił za odkurzacz i zaczął sprzątać mieszkanie Łatwoganga.

"Mamy to!"

Na streamie najważniejsi byli jednak bohaterowie w całej akcji - podopieczni fundacji Cancer Fighters. Dzieci nie kryły wzruszenia i radości przy każdym kolejnym zebranym milionie. "Mamy to!" - krzyczały i rzucały się sobie w ramiona, gdy na liczniku pojawiła się ostateczna kwota 250 milionów.

Cancer Fighters jest ogólnopolską fundacją pomagającą osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Fundacja organizuje też pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Źródło: TVN24
Owsiak o zbiórce Łatwoganga. "Można robić to inaczej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Owsiak o zbiórce Łatwoganga. "Można robić to inaczej"

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Filip Naumienko/REPORTER

Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
METEO
imageTitle
Smutne pożegnanie jednej z legend NHL
Najnowsze
Słupno w powiecie wołomińskim
Pożar hali z tekstyliami pod Wołominem
WARSZAWA
imageTitle
Nowe wieści od Igi Świątek. "To był naprawdę ciężki dzień"
EUROSPORT
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZZełenski, skradziony obraz i "relacja" BBC. Co wisi w jego gabinecie?
Gabriela Sieczkowska
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski podsumował akcję Łatwoganga
EUROSPORT
Viktor Orban
"Prywatne odrzutowce załadowane bogactwami". Ludzie Orbana szykują się do zmiany władzy
Świat
J.D. Vance
Vance ewakuowany przed Trumpem. Ekspert wskazał możliwy powód
Polska
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Mikołowie
Pociągi zderzyły się z osobówkami. 27-latek w rękach policji
Katowice
imageTitle
"Od razu mówiliśmy, że nic dobrego nie wyniknie z umowy z takim sponsorem"
EUROSPORT
Zbiórka Łatwoganga
Będą "rozliczać się z zaufania". Ruszyła specjalna strona
Polska
AdobeStock_673784321
Potwierdzono, co przyspiesza demencję. Wystarczy jeden najlżejszy epizod
Zdrowie
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Rosyjski ślad w Zondacrypto. Media: tambowcy to grupa przestępcza
BIZNES
Zbiórka Łatwoganga
Ta akcja "obaliła kilka mitów"
Polska
Przyniósł na komendę pocisk
Policjanci nie dowierzali własnym oczom. Mężczyzna przyniósł na komendę pocisk
Białystok
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
WARSZAWA
imageTitle
Świetna druga połowa. San Antonio Spurs o krok od awansu
EUROSPORT
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Zatrzymano dziewięć osób
Rozbita grupa handlarzy ludźmi. Ich ofiarami byli Kolumbijczycy
Poznań
imageTitle
Nagle pobiegła w stronę ławki. "To było trochę żenujące"
EUROSPORT
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
BIZNES
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
Polska
malijski żołnierz
Popierał zbliżenie z Rosją. Zginął minister obrony
Świat
Łukasz Litewka
"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę
Polska
Spotkanie Kim Dzong Una z rosyjską delegacją w Pjongjangu
Rosjanie przyjechali do Kim Dzong Una. W tle pięcioletnia umowa
Świat
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Spacerował brzegiem jeziora. Znalazł ludzkie zwłoki
Szczecin
imageTitle
Rybakina rozpętała kłótnię. "Kradzież"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zamordowany mężczyzna, całe ciało poranione. Żona zatrzymana
Kujawsko-Pomorskie
