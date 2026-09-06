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"Otwieramy szeroko!". Na dłoniach zimny pot, wiertło rozsadza czaszkę

Iga Dzieciuchowicz
Iga Dzieciuchowicz
Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty
Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Obcęgami na "raz, dwa, trzy". Albo: nitka, klamka, drzwi. Odgłosy wiertła i drgania w czaszce, że aż fotel podskakuje. Spocone dłonie i zapach lidokainy, która miała miejscowo znieczulić, a i tak boli. I to wspomnienie ze szkoły, gdy kazali "otwierać szeroko" i przytrzymywali na siłę. Niemal 37 procent dorosłych Polaków deklaruje, że boi się wizyty u dentysty. Niektórzy trafiają do gabinetu tylko z opuchlizną i bólem, na ostatnią chwilę.Artykuł dostępny w subskrypcji

Wypadające implanty, martwica tkanek, paraliż twarzy i strata uzębienia.

Brzmi nieprawdopodobnie?

Historia o dentyście, którą opisaliśmy na łamach TVN24+, wydarzyła się naprawdę. Sławomir W. dziś ma zakaz wykonywania zawodu, ale procesy przeciwko niemu toczą się od niemal trzech dekad. Żaden z pacjentów nie otrzymał do tej pory ani złotówki odszkodowania.

Takie historie mogą zmrozić i zniechęcić do odwiedzania dentysty. Niemal 37 procent dorosłych Polaków deklaruje, że zmaga się z lękiem przed dentystą, co czasem może przerodzić się w dentofobię, a więc prawdziwy i uniemożliwiający skuteczne leczenie paniczny strach.

Skąd w nas tyle lęku przed fotelem dentystycznym?

Co zrobić, by ze spokojem wchodzić do gabinetu i zaufać lekarzowi?

Zza drzwi słychać gardłowy krzyk: "Aaaaa!"

Wspomnienie Joanny: ma dziesięć lat, jest rok 1992. Siedzi na lekcji matematyki w drugiej ławce. Przepisuje równanie z tablicy. Wchodzi pielęgniarka i wyczytuje nazwiska z listy.

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Tagi:
ZdrowieZdrowie psychiczneUsługi dentystyczne
Iga Dzieciuchowicz
Iga Dzieciuchowicz
Dziennikarka tvn24.pl
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