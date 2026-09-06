Należy dbać o zęby i regularnie chodzić do dentysty

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Wypadające implanty, martwica tkanek, paraliż twarzy i strata uzębienia.

Brzmi nieprawdopodobnie?

Historia o dentyście, którą opisaliśmy na łamach TVN24+, wydarzyła się naprawdę. Sławomir W. dziś ma zakaz wykonywania zawodu, ale procesy przeciwko niemu toczą się od niemal trzech dekad. Żaden z pacjentów nie otrzymał do tej pory ani złotówki odszkodowania.

Takie historie mogą zmrozić i zniechęcić do odwiedzania dentysty. Niemal 37 procent dorosłych Polaków deklaruje, że zmaga się z lękiem przed dentystą, co czasem może przerodzić się w dentofobię, a więc prawdziwy i uniemożliwiający skuteczne leczenie paniczny strach.

Skąd w nas tyle lęku przed fotelem dentystycznym?

Co zrobić, by ze spokojem wchodzić do gabinetu i zaufać lekarzowi?

Zza drzwi słychać gardłowy krzyk: "Aaaaa!"

Wspomnienie Joanny: ma dziesięć lat, jest rok 1992. Siedzi na lekcji matematyki w drugiej ławce. Przepisuje równanie z tablicy. Wchodzi pielęgniarka i wyczytuje nazwiska z listy.