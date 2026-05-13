Polska Rusza Impact'26. 25 debat TVN24 i wielkie nazwiska w Poznaniu

Sławomir Sierakowski o Impact'26: zależało nam szczególnie na obecności ludzi, którzy bardzo dobrze znają się na AI

Już dziś startuje Impact’26 - jedno z najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Agenda kongresu obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń w ramach 25 ścieżek tematycznych. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia 650 mówców.

Tematyka, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrować się będzie na takich zagadnieniach, jak bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, geopolityka i cyfrowa przyszłość, finanse, zielona ekonomia, kultura i sztuka czy zdrowie.

Formuła wydarzenia zakłada zwięzłe wystąpienia i debaty poświęcone kierunkom rozwoju europejskiej gospodarki, biznesu i polityki.

W tym roku gościem specjalnym będzie Daron Acemoglu - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych z 2024 roku. Wśród prelegentów są także: były premier Kanady Justin Trudeau, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa oraz prawniczka i aktywistka na rzecz praw człowieka Amal Clooney.

Polski rząd reprezentować będą premier Donald Tusk, wicepremierzy: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szefowie innych resortów.

TVN24 ze specjalnym cyklem

W ramach jubileuszu 25-lecia TVN24 zostaliśmy partnerem 25 debat i spotkań specjalnych realizowanych pod wspólnym hasłem "Wybór TVN24".

W ramach tego cyklu na scenach Impact’26 pojawią się między innymi Anne Applebaum, Kristalina Georgieva, Cedric Villani oraz przedstawiciele polskiego rządu, świata biznesu, nauki i organizacji międzynarodowych.

Wśród uczestników paneli i moderatorów będą między innymi Michał Przedlacki, wielokrotnie nagradzany reporter wojenny z "Superwizjera" czy Zuzanna Lewandowska, prezeska Fundacji TVN, która weźmie udział w dyskusji o przemocy wśród dzieci.

Wywiady z niektórymi gośćmi konferencji oraz wybrane debaty będzie można zobaczyć na antenie TVN24 BiS oraz w serwisie TVN24+.

Dodatkowo na konferencji zostaną nagrane podcasty TVN24+: "News Michalskiego", "Czas przyszły" Wojciecha Skrzypka oraz "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego.

