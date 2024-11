Tragedia pod Grodziskiem Wielkopolskim

Śledczy wyjaśniają również okoliczności śmierci trzyletniej dziewczynki z okolic Grodziska Wielkopolskiego. Dziecko z objawami zatrucia zostało przewiezione do szpitala w Nowym Tomyślu. Nie udało się go uratować. Do placówki trafiła również matka dziewczynki i jej siostra.

Śmiertelnie niebezpieczny środek na krety i nornice

O to, jak mogło dojść do takiej tragedii i śmierci trzyletniej dziewczynki zapytaliśmy doświadczonego profesjonalistę zajmującego się walką z gryzoniami Krzysztofa Karkoszkę, specjalistę ds. dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

- My wszyscy, przy zastosowaniu tego środka, zabezpieczamy się kombinezonami. Jesteśmy ubrani w maski zabezpieczające, odpowiednie filtry – tłumaczy mężczyzna. - To jest broń chemiczna – zaznacza ekspert.

Kto może korzystać z toksycznych środków na gryzonie?

- Gdyby było to kontrolowane i niedopuszczone do takiej sprzedaży jaka jest teraz, to wątpię, żeby doszło do tego, co doszło – uważa rozmówca "Uwagi".