Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek o 10.30 przed Sądem Okręgowym w Katowicach ruszy proces o wielomilionowe zadośćuczynienie dla Roberta Janczewskiego, niesłusznie oskarżonego w tak zwanej sprawie "skóry". Mężczyzna spędził ponad siedem lat w areszcie. W procesie przed sądem pierwszej instancji usłyszał wyrok dożywocia. Dopiero Sąd Apelacyjny w Krakowie go uniewinnił. I to orzeczenie jest prawomocne.