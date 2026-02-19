Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony

Wstrzykiwanie środków chemicznych w narządy płciowe, niemal roczny zakaz zabiegów higienicznych, wyzwiska, poniżanie, a w efekcie depresja i myśli samobójcze. To wcale nie wszystko, co Robert Janczewski przeszedł w areszcie. - To jest proces, który pokaże, czy państwo jest gotowe wziąć odpowiedzialność za koszmar, jaki samo zgotowało niewinnemu obywatelowi - mówi jego pełnomocnik, mec. Łukasz Chojniak.Artykuł dostępny w subskrypcji
W czwartek o 10.30 przed Sądem Okręgowym w Katowicach ruszy proces o wielomilionowe zadośćuczynienie dla Roberta Janczewskiego, niesłusznie oskarżonego w tak zwanej sprawie "skóry". Mężczyzna spędził ponad siedem lat w areszcie. W procesie przed sądem pierwszej instancji usłyszał wyrok dożywocia. Dopiero Sąd Apelacyjny w Krakowie go uniewinnił. I to orzeczenie jest prawomocne.