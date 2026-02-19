Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Siedem lat niesłusznego aresztu i "odzieranie z godności". Rekordowy wniosek o miliony

Łukasz Frątczak
Łukasz Frątczak
Robert Janczewski, niesłusznie oskarżony o zabójstwo Katarzyny Z.
Robert Janczewski, niesłusznie oskarżony o zabójstwo Katarzyny Z.
Źródło: TVN24
Wstrzykiwanie środków chemicznych w narządy płciowe, niemal roczny zakaz zabiegów higienicznych, wyzwiska, poniżanie, a w efekcie depresja i myśli samobójcze. To wcale nie wszystko, co Robert Janczewski przeszedł w areszcie. - To jest proces, który pokaże, czy państwo jest gotowe wziąć odpowiedzialność za koszmar, jaki samo zgotowało niewinnemu obywatelowi - mówi jego pełnomocnik, mec. Łukasz Chojniak.Artykuł dostępny w subskrypcji

W czwartek o 10.30 przed Sądem Okręgowym w Katowicach ruszy proces o wielomilionowe zadośćuczynienie dla Roberta Janczewskiego, niesłusznie oskarżonego w tak zwanej sprawie "skóry". Mężczyzna spędził ponad siedem lat w areszcie. W procesie przed sądem pierwszej instancji usłyszał wyrok dożywocia. Dopiero Sąd Apelacyjny w Krakowie go uniewinnił. I to orzeczenie jest prawomocne.

Łukasz Frątczak
Łukasz Frątczak
Reporter "Czarno na białym"
Czytaj także:
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Biały Dom odpowiada Zełenskiemu. "Niesprawiedliwe dla amerykańskich podatników"
Świat
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę
Świat
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Rozłam w Polsce 2050, ENA za Romanowskim, stan wyjątkowy na Słowacji
warto wiedzieć
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Amerykanie wyszarpali półfinał. Przesądził "złoty gol"
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjni Norwegowie. Inter w tarapatach przed rewanżem
EUROSPORT
imageTitle
Semirunnij i spółka. Plan czwartkowych startów Polaków na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Sensacja była o krok. Obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter
EUROSPORT
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
"Stanowczo się nie zgadzam". Zuckerberg odpowiada na zarzuty
BIZNES
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Szklanka na drogach i mróz. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Jan Niedziałek
Dziennikarz TVN24 BiS z prestiżowym wyróżnieniem
BIZNES
Ratownicy szukają zaginionych narciarzy porwanych przez lawinę w Kalifornii
Nie żyje ośmiu narciarzy porwanych przez lawinę
METEO
imageTitle
Rosjanie i Białorusini wrócili do łask. Polska odpowiada bojkotem
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: to test dla prezydenta, czy wykona najgłupsze polecenie
Kropka nad i
imago1072817086ff
Walczył dzielnie, ale nie dał rady. Uciekła ostatnia męska szansa na medal
EUROSPORT
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Pięć goli w jednej połowie! Koszmar polskiego bramkarza w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Wjechał kolejką i zaginął. Poszukiwania 30-latka w Tatrach
METEO
shutterstock_2324952347
"Apokalipsa" w branży IT? "Dla amatora to jazda bez hamulców"
Łukasz Figielski
Mirosław Suchoń
Były poseł Polski 2050 do Hołowni: jeśli już musi kogoś obrażać...
Polska
imageTitle
Kanadyjczycy byli pod ścianą. Zadecydowała dogrywka
EUROSPORT
Kładka we francuskiej miejscowości Tartas dotkniętej przez powódź
Rekordowych 35 dni. Najgorsze jeszcze przed nimi
METEO
imageTitle
Wąsek skoków po medal jeszcze nie widział. "Nie było czasu"
EUROSPORT
imageTitle
Była awantura. Jest bardzo bolesna kara dla Radomiaka
EUROSPORT
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
WARSZAWA
imageTitle
Marzył o nim od startu igrzysk. Pieroguszka w rękach Snoop Dogga
EUROSPORT
"Rząd wystawił bazę paliw w Żaganiu na OLX". Bocheński się śmieje, my też
"Rząd wystawił bazę paliw w Żaganiu na OLX". Bocheński się śmieje, my też
Gabriela Sieczkowska
F-22 Raptor
"Bezprecedensowa koncentracja" sił USA. Mają zmierzać na Bliski Wschód
Świat
shutterstock_2713442877
Przed nami mroźna noc
METEO
imageTitle
Skradł show na igrzyskach. Potem ugryzł organizatora zawodów
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica