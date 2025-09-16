Co mówili politycy o Wyrykach. Godzina po godzinie

"Nie powinno toczyć się to na arenie debaty publicznej". Generał Kraszewski o dyskusji w sprawie Wyryków

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek w debacie publicznej mocno zaznaczył się temat domu w miejscowości Wyryki (województwo lubelskie), który został uszkodzony w nocy z 9 na 10 września, kiedy rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Część z bezzałogowców została wtedy zestrzelona przez wojsko.

W komunikacie z 11 września Prokuratura Okręgowa w Lublinie podała, że w miejscowości tej doszło do ujawnienia "niezidentyfikowanego obiektu latającego, który spowodował zniszczenia między innymi domu mieszkalnego, a który to obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty".

Zaś dziennik "Rzeczypospolita" napisał - w publikacji, która ukazała się we wtorek, 16 września, na stronie internetowej o godzinie 12.02 - że obiekt, który spadł na dom w Wyrykach, to rakieta wystrzelona przez polski F-16. Informacje te przekazano w powołaniu na ustalenia poczynione "w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa". Według rozmówcy "Rz" rakieta "miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała".

Po ukazaniu się artykułu w sprawie doszło do internetowej wymiany wpisów między stroną rządową a środowiskiem prezydenta, która rozegrała się w sferze publicznej.

Godzina 14.15 - wpis Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

BBN napisało w serwisie X: "W nawiązaniu do doniesień 'Rzeczpospolitej', informujemy, że Prezydent RP Karol Nawrocki oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki".

"W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone. Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego" - podano.

W nawiązaniu do doniesień „Rzeczpospolitej”, informujemy, że Prezydent RP @NawrockiKn oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki.

W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy.… — BBN (@BBN_PL) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 14.40 - publikacja depeszy PAP z wypowiedzią rzecznika MON.

Rzecznik MON Janusz Sejmej pytany przez Polską Agencję Prasową o sprawę odpowiedział, że resort nie komentuje tych doniesień. Zapewnił jednak, że wojsko wesprze poszkodowanych z uszkodzonego domu i już teraz pomaga w posprzątaniu zniszczeń, a następnie wynagrodzi im straty na takich samych zasadach, na jakich dzieje się to na przykład w przypadku strat wywołanych przez ćwiczenia wojskowe czy działalność lotnictwa.

Godzina 15.59 - MON odpowiada na pytania tvn24.pl.

"Informujemy, że Wojsko Polskie wynagrodzi straty mieszkańcom uszkodzonego domu w Wyrykach. Jednocześnie informujemy, że MON nie komentuje doniesień, wedle których dom został uszkodzony polską rakietą" - odpisał resort obrony na zadane przez nas pytania.

"Dowództwo Operacyjne będzie właściwe w sprawach szkód spowodowanych poprzez zgodne z prawem użycie uzbrojenia (na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ) w stosunku do obiektów naruszających granicę państwową. Szkody powstałe wyłącznie poprzez działania państw trzecich, powinny być rozpatrywane zgodnie z prawem międzynarodowym (zasady odpowiedzialności państw za czyny niezgodne z prawem międzynarodowym) i dochodzone na drodze dyplomatycznej" - dodano.

Godzina 16.21 - wpis premiera Donalda Tuska.

"Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy" - wpis o takiej treści opublikował szef rządu.

Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 16.27 - wpis rzecznika rządu Adama Szłapki.

"Pełną odpowiedzialność ponosi Rosja" - napisał na X rzecznik rządu, udostępniając wpis premiera.

Pełną odpowiedzialność ponosi Rosja. https://t.co/nd9U3Y35km — Adam Szłapka (@adamSzlapka) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 16.30 - wpis wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego.

"Cała odpowiedzialność za straty w wyniku rosyjskiej prowokacji z wysłaniem do Polski 19 wojskowych dronów spada na Rosję - czy uszkodzenia spowodowały drony, czy pociski je przechwytujące, użyte W OBRONIE przez polskie i sojusznicze siły zbrojne" - napisał na X wiceszef MSZ Marcin Bosacki, który w piątek w imieniu Polski występował na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i przedstawiał informacje na temat działań rosyjskich.

"Podobnie odpowiedzialność za wszystkie ofiary wojny w Ukrainie obciąża Rosję, bo to ona zaatakowała suwerenny kraj. To banalna prawda w każdym kraju. Niestety, u nas mamy silną propagandową V kolumnę rosyjską. I sporo użytecznych idiotów ją wspierających" - dodał.

Cała odpowiedzialność za straty w wyniku rosyjskiej prowokacji z wysłaniem do Polski 19 wojskowych dronów spada na Rosję - czy uszkodzenia spowodowały drony, czy pociski je przechwytujące, użyte W OBRONIE przez polskie i sojusznicze siły zbrojne.

Podobnie odpowiedzialność za… pic.twitter.com/JsP7VO1W4k — Marcin Bosacki (@MarcinBosacki) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 16.46 - wpis Ministerstwa Obrony Narodowej.

Resort obrony napisał na X, że "wszelkie dostępne informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9-10 września bieżącego roku były i są przekazywane do BBN na bieżąco przez MON, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych".

"Także i dziś Komitet Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa BBN gen. bryg. rez. M. Brysia analizował te wydarzenia. Przypominamy, że pełnym wyjaśnieniem zdarzeń po agresji rosyjskiej zajmują się odpowiednie organy państwa. Ale już dziś nie ulega wątpliwości, że to Rosja jest odpowiedzialna za prowokację i jej następstwa" - podano.

Wszelkie dostępne informacje dotyczące zdarzeń z nocy z 9-10.09. br. były i są przekazywane do @BBN_PL na bieżąco przez @MON_GOV_PL, @SztabGenWP i @DowOperSZ. Także i dziś Komitet Bezpieczeństwa z udziałem wiceszefa BBN gen. bryg. rez. M. Brysia analizował te wydarzenia.… pic.twitter.com/P40W0h9YUK — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 16.49 - wpis Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejny wpis opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "W odniesieniu do licznych zapytań dotyczących przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września 2025 roku, informujemy, że Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie dostępne informacje oraz późniejsze wnioski płynące z analizy incydentu zarówno do Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jak i Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - oświadczono.

❗️W odniesieniu do licznych zapytań dotyczących przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej z 9 na 10 września 2025 roku, informujemy, że Dowódca Operacyjny RSZ na bieżąco i bez jakiegokolwiek pomijania przekazywał wszystkie… pic.twitter.com/0X81HqC5DS — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 17.15 - wpis szefa polskiej dyplomacji, wicepremiera Radosława Sikorskiego.

"Moja definicja ruskiej onucy to ktoś, kto próbuje z Rosji zdjąć odpowiedzialność za skutki prowokacji dronowej przeciwko Polsce" - wpis o takiej treści opublikował Radosław Sikorski.

Moja definicja ruskiej onucy to ktoś, kto próbuje z Rosji zdjąć odpowiedzialność za skutki prowokacji dronowej przeciwko Polsce. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 17.42 - wpis wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaznaczył, że odpowiedzialność "za wszelkie skutki ataku dronowego na Polskę ponosi Rosja". "Polacy żołnierze mają pełne wsparcie władz RP. Proponuję zamiast X drogę służbową, tak aby nie ośmieszać spraw najważniejszych" - dodał.

Za wszelkie skutki ataku dronowego na Polskę ponosi Rosja. To oczywiste. Polacy żołnierze mają pełne wsparcie władz RP. Proponuję zamiast X drogę służbową, tak aby nie ośmieszać spraw najważniejszych. — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 18.47 - pytanie do prezydenta Karola Nawrockiego podczas konferencji.

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie konferencji w Paryżu został zapytany, czy jest na bieżąco informowany o tym, co dalej dzieje się po nalocie rosyjskich dronów. Dziennikarz wspomniał wtedy o doniesieniach w sprawie zdarzeń z miejscowości Wyryki.

- Jestem informowany o tej sytuacji przez moich współpracowników - powiedział Nawrocki. - Natomiast muszę przyznać, że jestem też tym zaniepokojony, bowiem ani ja, ani BBN, wierząc w tekst "Rzeczpospolitej", odnoszę się wyłącznie do tekstu "Rzeczpospolitej", ja nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka jest prawda, ale jeśli pan redaktor mnie pyta, czy prezydent Polski dostał informację na ten temat, albo czy BBN dostało informację na ten temat, to tak się nie stało - mówił.

- Niezwłocznie po wylądowaniu (w Polsce) oczekuję od pana premiera (Donalda Tuska) i od polskiego rządu pełnej informacji na ten temat - oświadczył prezydent.

Nawrocki: oczekuję pełnej informacji od premiera i rządu na temat uszkodzonego domu w Wyrykach Źródło: TVN24

Godzina 19.07 - wpis wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wicepremier, minister obrony narodowej napisał na X, że "Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz przekazał wszystkie informacje oraz wnioski płynące z analizy działań podjętych w wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony".

"O zdarzeniach poinformowani zostali przedstawiciele BBN, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz resortu obrony. Za pełne wyjaśnienie tych zdarzeń odpowiadają służby, a działania są prowadzone zgodnie z procedurami. Efekty i wnioski zostaną przekazane po jego zakończeniu" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Sugestie o próbach utajnienia lub przemilczania powyższych zdarzeń są kłamstwem. Wojskowi i służby wykonują swoją pracę wzorowo, a pełną odpowiedzialność za straty powstałe w wyniku bezprecedensowej rosyjskiej prowokacji ponosi agresor" - dodał.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz przekazał wszystkie informacje oraz wnioski płynące z analizy działań podjętych w wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.



O zdarzeniach poinformowani zostali przedstawiciele @BBN_PL,… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 19.19 - drugi wpis BBN.

BBN udostępniło wpis MON z godziny 16.46 i opatrzyło go treścią:

"Do czasu publikacji przez 'Rzeczpospolitą' informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP Karol Nawrocki, ani BBN, nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie. Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa informacje przekazane w tym zakresie uczestnikom odprawy - w tym zastępcy Szefa BBN gen. Brysiowi - były ogólnikowe i niekonkluzywne. Nie odbiegały charakterem od informacji przekazanych przez Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza na konferencji prasowej w dniu 12 września 2025 r.".

"Jednoznaczne stanowisko rządu RP w tej sprawie zaprezentował w dniu 12 września br. na forum międzynarodowym Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki w czasie wystąpienia na Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wskazując (...), że zniszczenia domu w Wyrykach są wynikiem uderzenia rosyjskiego bezzałogowego statku powietrznego. Prezydent RP wciąż oczekuje na precyzyjny meldunek w tej sprawie, a społeczeństwo słusznie domaga się prawdy i rzetelnego informowania" - napisano.

Do czasu publikacji przez „Rzeczpospolitą” informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP @NawrockiKn, ani BBN, nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa informacje przekazane w tym zakresie uczestnikom… https://t.co/Hnjbp2egct — BBN (@BBN_PL) September 16, 2025 Rozwiń

Godzina 19.30 - wiceminister Bosacki w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Bosacki był od godziny 19.30 gościem w programie "Fakty po Faktach" w TVN24. Tam między innymi zaznaczył, że "czekamy na pełne wyjaśnienie tego, co się stało, przez prokuraturę". - Ja też nie wiem, czy to, co dzisiaj podała "Rzeczpospolita", jest prawdą - powiedział wiceszef MSZ.

Bosacki: za to, co się stało w Polsce w nocy z 9 na 10 września, odpowiada Rosja Źródło: TVN24

Godzina 19.39 - wpis szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.

Sławomir Cenckiewicz udostępnił post Kosiniaka-Kamysza i napisał, że "dla dobra Polski i powagi sytuacji dalszej polemiki nie będzie". "Tak, winna jest Rosja, ale w walce z nią naszym orężem jest prawda!" - dodał.

Dla dobra Polski i powagi sytuacji dalszej polemiki nie będzie.



Tak, winna jest Rosja, ale w walce z nią naszym orężem jest prawda! https://t.co/OoapFxVqMq — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) September 16, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD