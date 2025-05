Sprawa mieszkań Nawrockiego. "Oprócz warstwy urzędniczej, jest jeszcze warstwa humanitarna"

Co wiemy o drugim mieszkaniu Nawrockiego? Podsumowanie Źródło: TVN24

Oprócz warstwy urzędniczej (...) jest jeszcze warstwa humanitarna. Powiedzmy sobie szczerze, że ten starszy człowiek panu prezesowi zaufał - zauważył Piotr Zgorzelski w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując nowe ustalenia w sprawie drugiego mieszkania Karola Nawrockiego. Monika Wielichowska wskazała, że w sprawie pojawia się "coraz więcej pytań".

Kluczowe fakty: W trakcie debaty przedwyborczej Nawrocki mówił, że ma tylko jedno mieszkanie. Okazało się, że jest również właścicielem kawalerki w Gdańsku.

Jedno ze swoich mieszkań Nawrocki miał otrzymać w dowód wdzięczności za opiekę nad starszym mężczyzną, panem Jerzym.

Jak ustalił Onet 80-latek od ponad roku przebywa w domu opieki społecznej, o czym najwyraźniej Nawrocki nie wiedział. Koszt opieki opłaca miasto Gdańsk.

Nowe ustalenia wokół mieszkań Nawrockiego komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałkowie Sejmu - Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Monika Wielichowska (KO).

W poniedziałek Onet ujawnił nowe informacje w sprawie drugiego mieszkania kandydata PiS na prezydenta Karola Nawrockiego. Jak ustalili dziennikarze 80-letni pan Jerzy, którym opiekować miał się szef IPN, przebywa w domu opieki społecznej. Dzień wcześniej rzeczniczka kandydata PiS pisała, że ten nie ma już kontaktu z mężczyzną. Próba kontaktu miała nastąpić w grudniu zeszłego roku. Nawrocki miał szukać pana Jerzego i pytać o miejsce jego pobytu wśród sąsiadów. Nie zawiadomił jednak służb i nie odpowiedział na pytania dziennikarzy o to, dlaczego tego nie zrobił. Dziennikarze Onetu nie mieli poważniejszego problemu, aby ustalić miejsce pobytu 80-latka.

Według informacji, jakie uzyskała TVN24, Nawrocki z żoną zakupili bez zaciągania kredytu mieszkanie w 2017 roku od pana Jerzego. Umowa przedwstępna sprzedaży została podpisana już w 2012 roku. Wtedy już Nawroccy mieli przekazać panu Jerzemu 120 tysięcy złotych.

Mieszkanie to było wcześniej mieszkaniem komunalnym. Daniel Stenzel z Urzędu Miasta Gdańsk mówił, że pan Jerzy - dawny właściciel - w 2011 roku skorzystał z preferencyjnego prawa pierwokupu mieszkania komunalnego za 10 procent wartości. Mieszkanie kosztowało pana Jerzego około 12 tysięcy złotych.

Nowe informacje w sprawie drugiego mieszkania Nawrockiego komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 Piotr Zgorzelski wicemarszałek Sejmu, PSL, Trzecia Droga oraz Monika Wielichowska wicemarszałkini Sejmu, KO. - Tam oprócz tej warstwy urzędniczej, czy proceduralnej, o której mówiliśmy, jest jeszcze ta warstwa humanitarna. Powiedzmy sobie szczerze, że ten starszy człowiek panu prezesowi zaufał - zauważył Zgorzelski.

- Pytań jest coraz więcej. Stawiamy jedno. Czekamy na oświadczenie majątkowe, chociaż w tym momencie myślę, że nawet gdyby pokazał to oświadczenie majątkowe, to ono niewiele by do tej sprawy wniosło - oceniła Wielichowska.

