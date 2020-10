Uczelniany spór o LGBT. KUL: kierujemy się przepisami prawa powszechnego, ale i kanonicznego

"Ocenie rzecznika dyscyplinarnego KUL podlegać mogą publiczne wypowiedzi ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, które odnoszą się do nauczania Kościoła i oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+" - napisała na Twitterze lubelska uczelnia. Odniosła się do swoich działań dyscyplinarnych wobec duchownego, który poręczył za aktywistkę LGBT Margot. O rezygnacji ze współpracy z uczelnią poinformował jej były rektor, ksiądz profesor Andrzej Szostek.

W sobotę Katolicki Uniwersytet Lubelski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym odnosi się do swoich ostatnich działań wobec pracownika tej uczelni księdza profesora Alfreda Wierzbickiego. Duchowny jako jedna z kilkunastu osób złożył poręczenie za aresztowaną na początku sierpnia aktywistkę LGBT Margot. 7 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie podjął wobec niej decyzję o dwumiesięcznym areszcie . Jest ona podejrzana o uszkodzenie furgonetki z homofobicznymi hasłami i atak na jej kierowcę. Po trzech tygodniach Margot została zwolniona z aresztu tymczasowego.

KUL: rzecznik dyscyplinarny może oceniać publiczne wypowiedzi ks. Wierzbickiego

"Ocenie rzecznika dyscyplinarnego KUL podlegać mogą m.in. te publiczne wypowiedzi ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, które odnoszą się do nauczania Kościoła i oficjalnego stanowiska Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+" - napisano na profilu uczelni na Twitterze.

Uniwersytet przypomniał, że "jako katolicka szkoła wyższa kieruje się bowiem przepisami prawa powszechnego, ale i prawa kanonicznego, którym to przepisom ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, jako ksiądz i nauczyciel zatrudniony na wydziale kościelnym, również podlega i których zobowiązany jest przestrzegać".

Ksiądz profesor Wierzbicki: nie żałuję poręczenia za Margot

- Oczywiście nie żałuję (poręczenia - red.), dlatego że doszedłem do takiego rozeznania, że w stosunku do Margot zastosowano nieproporcjonalnie środki - chyba nie ma potrzeby wyjaśniania, rozwijania tego – i że jest to represja - wyjaśniał. Dodał, iż "ma już tyle lat, że dobrze pamięta jeszcze czasy komuny, kiedy ludzi represjonowano".