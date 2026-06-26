Prokurator w Serbii "zadeklarowała współpracę" w sprawie Romanowskiego
W zeszłym tygodniu obrońca Marcina Romanowskiego złożył wniosek o uchylenie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Argumentował to doniesieniami, że Romanowski jest w Serbii, w której ENA nie obowiązuje. Były wiceminister sprawiedliwości w maju opuścił Węgry i nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa.
Prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził w piątek, że rozmawiał w sprawie Romanowskiego ze swoją serbską odpowiedniczką, Zagorką Dolovac. - Miałem spotkanie on-line z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich - przekazał w rozmowie z PAP. Jak dodał, "zadeklarowała ona współpracę".
Jako pierwsze informację w tej sprawie podało w piątek RMF.
Sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego
Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech od grudnia 2024 roku. W listopadzie zeszłego roku dołączył do niego były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W stosunku do obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
Ziobro opuścił Węgry w maju po przegranej Orbana w wyborach parlamentarnych i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest zaś jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił swoje mieszkanie w Budapeszcie. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji. Ostatnio obaj złożyli w Sejmie oświadczenia majątkowe.