Polska Prokurator w Serbii "zadeklarowała współpracę" w sprawie Romanowskiego Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Lewandowski: złożyłem wniosek o uchylenie ENA Romanowskiego na podstawie doniesień od służb i mediów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W zeszłym tygodniu obrońca Marcina Romanowskiego złożył wniosek o uchylenie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Argumentował to doniesieniami, że Romanowski jest w Serbii, w której ENA nie obowiązuje. Były wiceminister sprawiedliwości w maju opuścił Węgry i nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa.

Prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził w piątek, że rozmawiał w sprawie Romanowskiego ze swoją serbską odpowiedniczką, Zagorką Dolovac. - Miałem spotkanie on-line z panią prokurator generalną Serbii. Nie wiedziała jeszcze, czy pan Romanowski jest u nich - przekazał w rozmowie z PAP. Jak dodał, "zadeklarowała ona współpracę".

Jako pierwsze informację w tej sprawie podało w piątek RMF.

Sprawa Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech od grudnia 2024 roku. W listopadzie zeszłego roku dołączył do niego były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W stosunku do obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro opuścił Węgry w maju po przegranej Orbana w wyborach parlamentarnych i przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest zaś jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił swoje mieszkanie w Budapeszcie. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji. Ostatnio obaj złożyli w Sejmie oświadczenia majątkowe.

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