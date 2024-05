Sikorski o "dramatycznym momencie". Z trzech powodów

Szef polskiej dyplomacji mówił, że "moment dramatyczny" wyznaczają: wojna w Ukrainie , wybory europejskie i niepewność co do wyniku wyborów w USA .

Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że do zagrożeń dla UE należy również presja na unijne granice, na które Rosja i Białoruś sprowadzają nielegalnych migrantów, a także próby sabotażu i dywersji. Powiedział, że dzięki współpracy z Berlinem udało się nie dopuścić do ataku dywersyjnego w Polsce.

Szef MSZ mówił, że po dwóch krwawych wojnach światowych Europejczycy ustalili pewne tabu, mianowicie, że nie wolno zmieniać granic w Europie siłą,. Gdybyśmy zaczęli uznawać, że wolno zmieniać granice siłą, byłby to "przepis na wojnę wszystkich ze wszystkimi, Władimirowi Putinowi nie może się to udać" - podkreślił minister. - Najważniejsze jest, aby Ukraina nie przegrała tej wojny, a Rosja jej nie wygrała - dodał.

Baerbock: chcemy, aby Unia Europejska była unią bezpieczeństwa

W kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego zachęciła do udziału w głosowaniu. - Każdy z nas może uczynić Europę silniejszą, każdy głos na partię demokratyczną jest głosem na wolność. (…) Demokrację należy wspierać i jej bronić - podsumowała.

Sejourne: Słuchamy Ukrainy i jej potrzeb

Sejourne zwrócił się z apelem - zwłaszcza do młodzieży - o udział w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ocenił, że będą to najważniejsze wybory od kilku dekad, a ich wynik będzie miał decydujące znacznie dla kierunku, w którym pójdzie Europa. Ostrzegł jednocześnie, że Rosja od początku inwazji na Ukrainę działa na polu informacji i stara się zdestabilizować Europę, co może być widoczne również podczas wyborów do europarlamentu.