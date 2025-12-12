Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński radzi przeczytać pewną książkę

Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Kaczyński przed spotkaniem kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Radzi "przeczytać książkę Kamińskiego"
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński pytany o frakcje w jego partii, odpowiedział, że rywalizację wewnątrzpartyjną "wymyślili" sobie dziennikarze "albo jacyś nadmiernie dowcipni" politycy PiS. Sugerował też lekturę książki wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego.

O godzinie 15 w piątek rozpoczęło się spotkanie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w warszawskiej siedzibie tej partii na ul. Nowogrodzkiej. Przed nim prezes PiS mówił podczas konferencji prasowej, że były premier Mateusz Morawiecki był informowany o posiedzeniu, ale reporterzy nie odnotowali jego obecności w Warszawie.

"Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie". Kaczyński o Morawieckim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie". Kaczyński o Morawieckim

Przed wejściem do siedziby PiS reporterka TVN24 Maja Wójcikowska pytała Kaczyńskiego o to, do której z partyjnych frakcji jest mu bliżej. - Naprawdę sobie żeście wymyślili pewne rzeczy albo może jacyś nadmiernie dowcipni ludzie z naszej partii coś sobie tam wymyślili - odparł.

- Jeżeli chodzi o frakcje, to radziłbym przeczytać książkę Michała Kamińskiego "Koniec PiS-u" - dodał. Pytany, do kogo kieruje tę radę, odparł, że do Mai Wójcikowskiej.

Reporterka TVN24 zareagowała, że tę książkę już przeczytała. - No to wszystko pani wie - skwitował prezes PIS.

"Koniec PiS-u" to spisana rozmowa Andrzeja Morozowskiego z obecnym wicemarszałkiem Senatu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Michałem Kamińskim w przeszłości związanym z PiS. Książka została wydana w 2012 roku.

Rozmowy na Nowogrodzkiej

Wcześniej, w trakcie piątkowej konferencji, Kaczyński powiedział, że prezydium komitetu politycznego PiS zostało zorganizowane, ponieważ "trzeba pewne sprawy wyjaśnić". - Przede wszystkim ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna i bardzo często w sposób fałszywy się dowiedziała - mówił.

Wyjaśnił też, że Morawiecki razem z byłą premierką Beatą Szydło i europosłem Danielem Obajtkiem mają w piątek spotkanie z mieszkańcami na Podkarpaciu. Prezes PiS wyraził też nadzieję, że Morawiecki pojawi się na posiedzeniu, bo "trzeba rzeczywiście porozmawiać".

Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Maja Wójcikowska relacjonowała na antenie TVN24, że na posiedzeniu komitetu stawili się już m.in.: Ryszard Terlecki, Antoni Macierewicz, Tobiasz Bocheński czy Patryk Jaki.

Terlecki "nie miesza się do walki frakcji", Bocheński z nadzieją

Poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki był pytany przed spotkaniem przez Maję Wójcikowską, czy żałuje swoich słów o Zbigniewie Ziobrze, który - według niego - "topi" partię. Odparł krótko, że nie.

Dopytywany o opinię Jacka Sasina, w którego ocenie Mateusz Morawiecki nie powinien być kandydatem PiS na przyszłego szefa rządu, Terlecki powiedział, że "w tej sytuacji gospodarczej to tylko on (Morawiecki - red.) się nadaje na premiera z jego kompetencjami i możliwościami".

Zastrzegł jednocześnie, że "nie miesza się do walki frakcji, ale z pewnością Mateusz Morawiecki jest najpoważniejszym kandydatem". Wyraził też przekonanie, że "nie wierzy" w scenariusz rozłamu PiS, a sytuacja wewnątrz partii "zostanie opanowana".

Z kolei Tobiasz Bocheński w reakcji na pytanie o to, czy wyobraża sobie, że Morawiecki nie przybędzie na posiedzenie komitetu, wyraził nadzieję, że "wszystkie osoby, którym zależy na przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj tutaj będą i będziemy dyskutować o ważnych sprawach".

Kto jest kim w PiS

Według informacji dziennikarzy konflikt wewnątrz PiS rozgorzał na nowo w sierpniu, kiedy partia zaczęła tworzyć swój program wyborczy na wybory parlamentarne w 2027 roku. Wykluczony z prac miał zostać Mateusz Morawiecki, którego otoczenie tworzy tzw. frakcję harcerzy. Zalicza się do nich m.in. Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, Piotr Mueller, były rzecznik rządu czy Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS

Kaczyński traci kontrolę? "Pewne wątki wymykają mu się z rąk"

Kaczyński traci kontrolę? "Pewne wątki wymykają mu się z rąk"

Niechęć do byłego premiera łączy tzw. frakcję maślarzy, skupioną wokół byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka, europosła Tobiasza Bocheńskiego czy byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Walki frakcyjne w PiS-ie
Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

W poniedziałek w Radiu Zet Sasin ocenił, że Morawiecki nie będzie kandydatem PiS na premiera, ponieważ "reprezentuje w PiS bardziej centrowy nurt". - To nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy - dodał. W odpowiedzi Morawiecki zamieścił w serwisie X zdjęcie Sasina z podpisem: "czego oczekują wyborcy prawicy".

Ponadto frakcja Morawieckiego ma być skonfliktowana ze współpracownikami byłego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Napięte relacje między politykami panowały jeszcze kiedy razem tworzyli rząd Zjednoczonej Prawicy przed 2023 rokiem.

Politycy związani z Ziobrą mają oczekiwać obrony byłego szefa resortu sprawiedliwości, który przebywa za granicą. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów m.in. związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości w okresie, kiedy kierował pracami Ministerstwa Sprawiedliwości.

OGLĄDAJ: Maślarze i inni
pc

Maślarze i inni

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/PKoz

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz MorawieckiTobiasz BocheńskiZbigniew ZiobroJacek Sasin
Czytaj także:
imageTitle
Maruyama najlepsza w Klingenthalu. Dobry występ Twardosz
EUROSPORT
Karim Ahmad Khan
Sędziowie, którzy wydali nakaz aresztowania Putina, skazani w Moskwie. Zaocznie
Świat
shutterstock_2690171729_1
Chaos na kolei. "Nagłe i masowe wycofanie się przewoźnika", "nieodpowiedzialne"
BIZNES
Magda Umer
"Mądrość, elegancja, talent i empatia"
Kultura i styl
Kibice Legii na wyjazdowym meczu z Noah w Lidze Konferencji
Awantura w Erywaniu. Aresztowano kibiców Legii
EUROSPORT
Węgry. Maltretowanie w ośrodku dla nieletnich
Skandal na Węgrzech. Rząd zmuszony do reakcji
Świat
shutterstock_203417077
Upadłość znanej spółki. Zgłosiły się tysiące klientów
BIZNES
80-latek jechał pod prąd na rondzie Rataje
80-latek wjechał pod prąd na rondo. Nagranie
Poznań
"Jasmine", reż. Cem Özüduru (2025)
Co warto obejrzeć w weekend? Nowości HBO Max
Kultura i styl
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna. Trzy pasy zablokowane
WARSZAWA
Pijana matka miała pod opieką małe dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
Pomoc potrzebna jeszcze przed osiemnastką. A problem będzie narastał
Zdrowie
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
METEO
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
METEO
Nagroda im. Dariusza Kmiecika i Marcina Pawłowskiego
Nagroda imienia Marcina Pawłowskiego i Dariusza Kmiecika za 2025 rok. Zobacz wyróżnione materiały
Kultura i styl
52 min
pc
Najpierw krzyczą, że kobiety nie chcą mieć dzieci. Potem, że 21 lat to za mało, by być matką
I co teraz?
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki
Polska
imageTitle
Szubarczyk wyeliminowany przez byłego finalistę turnieju Shoot Out
EUROSPORT
imageTitle
Co dalej z Salahem? Trener Liverpoolu zabrał głos
EUROSPORT
Parowozy z czasów ZSRR wróciły na tory w Kijowie? Tym razem nie o wojnę chodzi
Brakuje prądu, więc wyciągnęli parowozy? Co to jest Magic Express
Gabriela Sieczkowska
Z marketu zniknęły worki z brykietem
Uciekając z łupem nie zauważyli, że rozerwał się worek i zostawiają ślad
Lubuskie
paczka paczki pakowanie shutterstock_1849950634
Dodatkowa opłata za paczki z Chin. Jest decyzja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Torturowali biznesmena, by zdobyć walizkę z pięcioma milionami. Dziesięciu skazanych
Poznań
Robert Fico w Moskwie
Ochrona sygnalistów zagrożona. Słowacja odrzuciła weto
Świat
Wpis na TikToku etiopskiej influencerki Evan
Zatrzymania gwiazd po gali rozdania nagród. Za "nieprzyzwoite" stroje
Świat
Safti City. Poligon w Singapurze zbudowany na wzór miasta
Chińczycy ćwiczą walkę w wielkich miastach. Na poligonie metro i wieżowce
Świat
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystała ogromna liczba Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
BIZNES
Magda Umer
"Zawsze intensywnie była sobą"
Kultura i styl
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu
WARSZAWA
Dwoje prawicowych posłów i tylko jeden mikrofon
Przepychanka między politykami o mikrofon. Ksiądz: jestem zachwycony atmosferą
Kielce
Lando Norris minuty po wywalczeniu tytułu
Tata tańczył jak w serialu, inni śpiewali, mistrz napił się wódki
Rafał Kazimierczak

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica