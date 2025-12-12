Spotkanie kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Kaczyński radzi przeczytać pewną książkę

Kaczyński przed spotkaniem kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Radzi "przeczytać książkę Kamińskiego" Źródło: TVN24

O godzinie 15 w piątek rozpoczęło się spotkanie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w warszawskiej siedzibie tej partii na ul. Nowogrodzkiej. Przed nim prezes PiS mówił podczas konferencji prasowej, że były premier Mateusz Morawiecki był informowany o posiedzeniu, ale reporterzy nie odnotowali jego obecności w Warszawie.

Przed wejściem do siedziby PiS reporterka TVN24 Maja Wójcikowska pytała Kaczyńskiego o to, do której z partyjnych frakcji jest mu bliżej. - Naprawdę sobie żeście wymyślili pewne rzeczy albo może jacyś nadmiernie dowcipni ludzie z naszej partii coś sobie tam wymyślili - odparł.

- Jeżeli chodzi o frakcje, to radziłbym przeczytać książkę Michała Kamińskiego "Koniec PiS-u" - dodał. Pytany, do kogo kieruje tę radę, odparł, że do Mai Wójcikowskiej.

Reporterka TVN24 zareagowała, że tę książkę już przeczytała. - No to wszystko pani wie - skwitował prezes PIS.

"Koniec PiS-u" to spisana rozmowa Andrzeja Morozowskiego z obecnym wicemarszałkiem Senatu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Michałem Kamińskim w przeszłości związanym z PiS. Książka została wydana w 2012 roku.

Rozmowy na Nowogrodzkiej

Wcześniej, w trakcie piątkowej konferencji, Kaczyński powiedział, że prezydium komitetu politycznego PiS zostało zorganizowane, ponieważ "trzeba pewne sprawy wyjaśnić". - Przede wszystkim ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna i bardzo często w sposób fałszywy się dowiedziała - mówił.

Wyjaśnił też, że Morawiecki razem z byłą premierką Beatą Szydło i europosłem Danielem Obajtkiem mają w piątek spotkanie z mieszkańcami na Podkarpaciu. Prezes PiS wyraził też nadzieję, że Morawiecki pojawi się na posiedzeniu, bo "trzeba rzeczywiście porozmawiać".

Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS Źródło: Tomasz Gzell/PAP

Maja Wójcikowska relacjonowała na antenie TVN24, że na posiedzeniu komitetu stawili się już m.in.: Ryszard Terlecki, Antoni Macierewicz, Tobiasz Bocheński czy Patryk Jaki.

Terlecki "nie miesza się do walki frakcji", Bocheński z nadzieją

Poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki był pytany przed spotkaniem przez Maję Wójcikowską, czy żałuje swoich słów o Zbigniewie Ziobrze, który - według niego - "topi" partię. Odparł krótko, że nie.

Dopytywany o opinię Jacka Sasina, w którego ocenie Mateusz Morawiecki nie powinien być kandydatem PiS na przyszłego szefa rządu, Terlecki powiedział, że "w tej sytuacji gospodarczej to tylko on (Morawiecki - red.) się nadaje na premiera z jego kompetencjami i możliwościami".

Zastrzegł jednocześnie, że "nie miesza się do walki frakcji, ale z pewnością Mateusz Morawiecki jest najpoważniejszym kandydatem". Wyraził też przekonanie, że "nie wierzy" w scenariusz rozłamu PiS, a sytuacja wewnątrz partii "zostanie opanowana".

Z kolei Tobiasz Bocheński w reakcji na pytanie o to, czy wyobraża sobie, że Morawiecki nie przybędzie na posiedzenie komitetu, wyraził nadzieję, że "wszystkie osoby, którym zależy na przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj tutaj będą i będziemy dyskutować o ważnych sprawach".

Kto jest kim w PiS

Według informacji dziennikarzy konflikt wewnątrz PiS rozgorzał na nowo w sierpniu, kiedy partia zaczęła tworzyć swój program wyborczy na wybory parlamentarne w 2027 roku. Wykluczony z prac miał zostać Mateusz Morawiecki, którego otoczenie tworzy tzw. frakcję harcerzy. Zalicza się do nich m.in. Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, Piotr Mueller, były rzecznik rządu czy Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii.

Niechęć do byłego premiera łączy tzw. frakcję maślarzy, skupioną wokół byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka, europosła Tobiasza Bocheńskiego czy byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Walki frakcyjne w PiS-ie Źródło: Tomasz Pupiec/Fakty po Południu TVN24

W poniedziałek w Radiu Zet Sasin ocenił, że Morawiecki nie będzie kandydatem PiS na premiera, ponieważ "reprezentuje w PiS bardziej centrowy nurt". - To nie jest to, czego oczekują wyborcy prawicy - dodał. W odpowiedzi Morawiecki zamieścił w serwisie X zdjęcie Sasina z podpisem: "czego oczekują wyborcy prawicy".

Ponadto frakcja Morawieckiego ma być skonfliktowana ze współpracownikami byłego prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Napięte relacje między politykami panowały jeszcze kiedy razem tworzyli rząd Zjednoczonej Prawicy przed 2023 rokiem.

Politycy związani z Ziobrą mają oczekiwać obrony byłego szefa resortu sprawiedliwości, który przebywa za granicą. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów m.in. związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości w okresie, kiedy kierował pracami Ministerstwa Sprawiedliwości.

