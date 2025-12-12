Kiedy spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Jest propozycja strony ukraińskiej

Ambasador Ukrainy w Warszawie Wasyl Bodnar w piątek na antenie Radia RMF FM został zapytany, czy potwierdza, że dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie. - Oczywiście, pracujemy nad tym, żeby to spotkanie odbyło się jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby odbyło się jeszcze w tym roku i pracujemy nad treścią takiej wizyty - powiedział.
Dopytywany, czy znana już jest data tego spotkania, powiedział, że "strona ukraińska zaproponowała swój termin" i teraz "oczekuje na odpowiedź ze strony Polski". - Pracujemy nad tym, nasza propozycja jest taka, żeby jeszcze w tym roku odbyć spotkanie - przekazał.
Dyplomata poinformował ponadto, że propozycja konkretnego terminu spotkania została przesłana do Pałacu Prezydenckiego w tym tygodniu.
Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim
Wśród najistotniejszych tematów potencjalnej rozmowy głów obu państw Bodnar wymienił zarówno kwestie bezpieczeństwa i bieżącą współpracę obronno-przemysłową, jak i politykę historyczną i działania dotyczące ekshumacji prowadzonych w Ukrainie.
W poniedziałek Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaprosił Karola Nawrockiego do złożenia wizyty w Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał we wpisie na platformie X, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.
W środę rano Przydacz poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydentów, to odbędzie się ono w Warszawie.
Autorka/Autor: kkop/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOLGA AKMEN