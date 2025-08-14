O czym będą rozmawiać Tusk i Nawrocki? Dziś spotkanie "w cztery oczy" 

Tusk o Nawrockim. "Musimy ze sobą współpracować, to jest nasz obowiązek" Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W czwartek w południe zaplanowano spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska.

Spotkanie odbywa się przed spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Rzecznik prezydenta wymienił, jakie tematy pojawią się w rozmowie Tuska i Nawrockiego.

W czwartek o godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim prezydent Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazała KPRP do spotkania dojdzie na prośbę szefa rządu. Rozmowa odbędzie się dzień po telekonferencjach liderów europejskich z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w przeddzień spotkania Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Rozmowa o sprawach międzynarodowych

- To będzie spotkanie w cztery oczy pana prezydenta z panem premierem. Oczywiście głównym tematem rozmów będzie sytuacja na Ukrainie, to co zapadło, czy też wymiana poglądów, opinii dotyczących tego jak powinny przebiegać rozmowy prezydenta Trumpa z Putinem - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz dodając, że rozmowa będzie dotyczyła również innych "spraw międzynarodowych".

Rzecznik prezydenta ocenił, że prowadzenie polskiej polityki zagranicznej wymaga współpracy ośrodka prezydenckiego z rządowym i odwrotnie. Dodał, że skoro premier poprosił o spotkanie, to naturalnym jest, że powinien przyjść do głowy państwa.

- Pan prezydent Karol Nawrocki to człowiek bardzo zdecydowany, twardy i poważny. Zatem wielokrotnie o tym mówił, że ta kohabitacja będzie oparta o merytorykę i oczekuje tego samego od Donalda Tuska i ministrów (jego) rządu - powiedział.

Spotkania w sprawie Ukrainy

W środę odbyło się spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie liderów europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wziął w nim udział premier Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tej rozmowie odbyło się trzecie spotkanie trzydziestu liderów europejskich z udziałem Tuska.

