Spot z udziałem Ziobry może pogrążyć PiS

- W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie - mówi ówczesny szef MS, zapowiadając, że od października ubiegłego roku - zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego - zostaną wprowadzone surowsze kary za takie przestępstwa jak zabójstwa, gwałty, przestępstwa seksualne wobec dzieci czy krzywdzenie dzieci. - Polska to nasz wspólny dom. Jest nas 38 milionów. To 38 milionów powodów, by dbać o bezpieczeństwo - mówi Ziobro na nagraniu.