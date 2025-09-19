Logo strona główna
Polska

Konferencja Kaczyńskiego. Padło pytanie o "miękkich polityków"

Jarosław Kaczyński
Kaczyński: w moim przekonaniu w Pałacu Prezydenckim nie ma miejsca dla miękkich polityków
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński stwierdził, że w Pałacu Prezydenckim nie ma miejsca dla "miękkich polityków". Odniósł się w ten sposób do sporu w kancelarii prezydenta, o którym napisała "Gazeta Wyborcza".
Kluczowe fakty:
  • W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa.
  • Grupa polityków PiS w Pałacu Prezydenckim twierdzi, że pozycja Cenckiewicza jest nie do utrzymania w związku z brakiem dostępu do materiałów niejawnych - podała "Gazeta Wyborcza".
  • Pracownik TV Republika, nawiązując do tej publikacji, zapytał Jarosława Kaczyńskiego, czy w Pałacu jest miejsce dla "miękkich polityków". Prezes odpowiedział krótko.

Zdaniem "Gazety Wyborczej", w kancelarii prezydenta trwa spór pomiędzy urzędnikami, których Karol Nawrocki wziął z IPN, a politykami z PiS. Jak na razie to "IPN-owcy" mają nadawać ton, a główną postacią w tym obozie ma być szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Objął on stanowisko, mimo że miał odebrane uprawienia dostępu do materiałów niejawnych. 

Sławomir Cenckiewicz
Sławomir Cenckiewicz
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Poświadczenie bezpieczeństwa Sławomira Cenckiewicza

W sierpniu 2023 roku Cenckiewicz, z rekomendacji PiS, stanął na czele budzącej kontrowersje po stronie ówczesnej opozycji, tzw. komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Krytycy zarzucali komisji upolitycznienie, między innymi to, że jej działanie miało być wymierzone w Donalda Tuska, szykującego się wtedy do wyborów.

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. 

"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych

Na początku maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Cenckiewiczowi zarzuty dotyczące pomocnictwa w odtajnieniu i ujawnieniu we wrześniu 2023 roku przez ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka części planu obronnego Polski "Warta" - koncepcji obrony przed potencjalnym atakiem Rosji. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówił, że Cenckiewicz "działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz na szkodę interesu publicznego".

Politycy PiS w Pałacu: pozycja Cenckiewicza nie do utrzymania

Jak zauważyła "Gazeta Wyborcza", bez dostępu do informacji niejawnych "pełnienie funkcji szefa BBN jest praktycznie niemożliwe". Kancelaria prezydenta twierdzi, że Cenckiewicz ma dostęp do tych informacji, choć szef BBN wysyła swoich zastępców na te posiedzenia, na których wymagane jest poświadczenie. 

Spór o uprawnienia Cenckiewicza. "Uznajemy, że ma dostęp"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spór o uprawnienia Cenckiewicza. "Uznajemy, że ma dostęp"

W kancelarii prezydenta jest też grupa polityków PiS skupionych wokół szefa gabinetu Pawła Szefernakera i szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. To właśnie ich obóz przekonuje, że pozycja Cenckiewicza jest nie do utrzymania na dłuższą metę - podała "Gazeta Wyborcza". 

Właśnie wjeżdża do wielkiej polityki. Podróż zaczął na studenckich zniżkach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Właśnie wjeżdża do wielkiej polityki. Podróż zaczął na studenckich zniżkach

Marcin Złotkowski

Kaczyński o konflikcie w pałacu

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany o doniesienia "Gazety Wyborczej".

Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński
Źródło: PAP/Rafał Guz

Pracownik TV Republika zadał pytanie w specyficzny sposób - czy zdaniem Kaczyńskiego "jest miejsce w Pałacu Prezydenckim dla polityków miękkich, którzy ulegają kłamliwej narracji koalicji rządzącej". 

- W moim przekonaniu nie ma miejsca - odparł prezes PiS.

OGLĄDAJ: Prezydent: przychodzicie z różnych środowisk i to jest dla mnie najważniejsze
pc

Prezydent: przychodzicie z różnych środowisk i to jest dla mnie najważniejsze

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: "Gazeta Wyborcza", tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Udostępnij:
TAGI:
Jarosław KaczyńskiKancelaria Prezydenta RPMarcin PrzydaczSławomir CenckiewiczPrawo i SprawiedliwośćInstytut Pamięci Narodowej
