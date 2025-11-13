Spór o sędziów. "Prezydent nie jest monarchą"

"Tylko prezydent w polskim systemie powołuje sędziów, natomiast nie jest on monarchą", ocenił Bartłomiej Przymusiński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Jest to decyzja, która na pewno niczego nie buduje, jeżeli chodzi o przewidywalność procedur sądowych, przewidywalność tego, że sędzią zostaje osoba o najwyższych kwalifikacjach - powiedział prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Bartłomiej Przymusiński na antenie TVN24.

Przymusiński ocenił, że ta decyzja poskutkuje zastraszeniem sędziów, którzy będą czuli się pozbawieniu autonomii w podejmowaniu decyzji, w obawie przed utratą możliwości awansu ze strony prezydenta.

Jak dodał, w konsekwencji najbardziej pokrzywdzeni w tym wszystkim będą zwykli obywatele. - Na pewno nie spowoduje to polepszenia sytuacji ludzi, którzy czekają teraz już czasami i latami na rozstrzygnięcia sądowe w swoich sprawach - powiedział Przymusiński.

Prezes Iustitii powtórzył też argument, podnoszony zarówno przez rządzących, jak i przez środowiska sędziowskie, że prezydent, odmawiając awansów sędziów, przekroczył swoje uprawnienia.

- Tylko prezydent w polskim systemie powołuje sędziów, natomiast nie jest on monarchą i nie ma takiego prawa, żeby z dowolnie sobie wyszukanych powodów i bez kontroli sądowej odmawiać nominacji sędziowskich - mówił Przymusiński.

Dowiedz się więcej: Tych sędziów miał zablokować Nawrocki

"To odbiera profesjonalizm i konkretność"

Do sporu między małym a dużym pałacem odniósł się na antenie TVN politolog doktor Mateusz Zaremba. Ocenił, że istotą tej sytuacji nie są poszczególne nazwiska, lecz jest to "próba sił" obu stron.

Ocenił też, że w szerszej kwestii rozliczeń polityków PiS-u, rządzącym zabrakło profesjonalizmu. Jego zdaniem za bardzo skupiają się na marketingu politycznym, a za mało na realnym działaniu.

- Oglądam rozmaite media społecznościowe, które pokazują rozmaite zachowania, jedzenie żurku i tak dalej, moim zdaniem to nie przynosi sprawie dobrego PR-u, bo to odbiera pewien profesjonalizm i konkretność - ocenił Zaremba.

Politolog krytycznie odniósł się także do działalności trzech komisji śledczych obecnego rządu, które, jak ocenił, przez brak merytoryki zaszkodziły rozliczeniom.

OGLĄDAJ: Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja