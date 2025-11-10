Spór o awanse oficerskie. "To próba odegrania się na Tusku"

Weto prezydenta to próba odegrania na premierze Donaldzie Tusku Źródło: TVN24

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zablokował ponad 100 nominacji oficerskich w ABW i SKW. Publicznie szefowi rządu odpowiedział sam prezydent. Od tego czasu Pałac Prezydencki i KPRM wymieniają się wzajemnymi zarzutami - głównie za pomocą wpisów w mediach społecznościowych.

W niedzielę "W kuluarach" w TVN24 Agata Adamek, Piotr Kraśko i Radomir Wit analizowali, dlaczego Nawrocki mógł zdecydować się na taki krok.

- Historia relacji prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem nie jest przecież tak długa, bo datuje się od sierpnia. Od chwili kiedy prezydent został zaprzysiężony mieliśmy różne kryzysy, ale ten chyba jest najostrzejszy - powiedział Kraśko.

Według Adamek prezydent źle się poczuł z tym, że ostatnio "trochę zszedł na drugi plan". - Postanowił "wyjść znowu do przodu" i złamał ciszę wokół sprawy, która najbardziej ze wszystkich dziedzin rządzenia państwem lubi ciszę, a mianowicie sprawa dotyczy służb specjalnych i awansów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - powiedziała.

"To nie są takie nominacje, które są później dyskutowane"

Wit nie krył zdziwienia tym zamieszaniem, bo sprawa dotyczy tych, którzy dopiero zaczynają swoje kariery. - To nie są takie kandydatury i to nie są takie nominacje, które są później dyskutowane. Te generalskie, te wyższe, one czasami są przedmiotem sporu, dyskusji i negocjacji różnego rodzaju, a te są takie podstawowe. Trochę to miało się wszystko wydarzyć z automatu, bo do tej pory z automatu się działo - wyjaśnił.

Mowa o 130 młodych funkcjonariuszach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którzy mieli z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości otrzymać promocję oficerską. - To się nie wydarzyło. Według służb to jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa - przyznał Kraśko.

Prezydent zakwestionował tylko te nominacje, które ma w swojej jurysdykcji sam premier Donald Tusk - to on jest zwierzchnikiem koordynatora do spraw służb specjalnych.

"Zemsta ze strony Pałacu Prezydenckiego"

Skąd taka decyzja? Zdaniem Adamek wszystko rozbija się o Sławomira Cenckiewicza, czyli szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który nie ma dostępu do informacji tajnych. - W związku z tym, że współdziałał z Mariuszem Błaszczakiem wtedy, kiedy ujawniali plany obronne Polski - przypomniała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Szef SKW jednoznacznie o poświadczeniu Cenckiewicza

Kraśko dodał, że chodziło też o kwestionariusz składający się ze 170 pytań, które trzeba wypełnić, zanim otrzyma się certyfikat dostępu do informacji niejawnych. - Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała wątpliwości co do sposobu, w jaki Sławomir Cenckiewicz ten kwestionariusz wypełnił - wyjaśnił.

- Jest to odbierane wprost jako zemsta ze strony Pałacu Prezydenckiego. Jakaś próba odegrania się na premierze Donaldzie Tusku - tłumaczyła Adamek.

Spór o nominacje dla funkcjonariuszy ABW

W piątek 7 listopada miała odbyć się uroczystość, podczas której planowano przyznać stopnie oficerskie 136 funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Karol Nawrocki odmówił jednak podpisania nominacji, w związku z czym planowaną na piątek uroczystość odwołano. Obie strony obwiniają się nawzajem. Premier Donald Tusk zarzuca Nawrockiemu, że to "dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem", a prezydent oskarża rząd o to, że ograniczył dostęp szefów służb specjalnych do jego osoby.

Zdaniem szefa służb Tomasza Siemoniaka "brak podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW jest absolutnie nie do obrony".

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub, w przypadku podległych mu służb, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nadanie stopni oficerskich - w tym generalskich - w wojsku i innych służbach odbywa się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

