Polska

Spór o awanse oficerskie. "To próba odegrania się na Tusku"

Tusk Nawrocki
Weto prezydenta to próba odegrania na premierze Donaldzie Tusku
Źródło: TVN24
Co skłoniło prezydenta Karola Nawrockiego, by zablokować nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego? O tym w programie "W kuluarach" rozmawiali Agata Adamek, Piotr Kraśko i Radomir Wit. Według dziennikarzy w tle sprawy przewija się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zablokował ponad 100 nominacji oficerskich w ABW i SKW. Publicznie szefowi rządu odpowiedział sam prezydent. Od tego czasu Pałac Prezydencki i KPRM wymieniają się wzajemnymi zarzutami - głównie za pomocą wpisów w mediach społecznościowych.

"Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?
"Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?

W niedzielę "W kuluarach" w TVN24 Agata Adamek, Piotr Kraśko i Radomir Wit analizowali, dlaczego Nawrocki mógł zdecydować się na taki krok.

- Historia relacji prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem nie jest przecież tak długa, bo datuje się od sierpnia. Od chwili kiedy prezydent został zaprzysiężony mieliśmy różne kryzysy, ale ten chyba jest najostrzejszy - powiedział Kraśko.

Według Adamek prezydent źle się poczuł z tym, że ostatnio "trochę zszedł na drugi plan". - Postanowił "wyjść znowu do przodu" i złamał ciszę wokół sprawy, która najbardziej ze wszystkich dziedzin rządzenia państwem lubi ciszę, a mianowicie sprawa dotyczy służb specjalnych i awansów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego - powiedziała.

Agata Adamek, Radomir Wit, Piotr Kraśko
Agata Adamek, Radomir Wit, Piotr Kraśko
Źródło: TVN24

"To nie są takie nominacje, które są później dyskutowane"

Wit nie krył zdziwienia tym zamieszaniem, bo sprawa dotyczy tych, którzy dopiero zaczynają swoje kariery. - To nie są takie kandydatury i to nie są takie nominacje, które są później dyskutowane. Te generalskie, te wyższe, one czasami są przedmiotem sporu, dyskusji i negocjacji różnego rodzaju, a te są takie podstawowe. Trochę to miało się wszystko wydarzyć z automatu, bo do tej pory z automatu się działo - wyjaśnił.

Mowa o 130 młodych funkcjonariuszach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którzy mieli z okazji nadchodzącego Święta Niepodległości otrzymać promocję oficerską. - To się nie wydarzyło. Według służb to jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa - przyznał Kraśko.

Prezydent zakwestionował tylko te nominacje, które ma w swojej jurysdykcji sam premier Donald Tusk - to on jest zwierzchnikiem koordynatora do spraw służb specjalnych.

Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"
Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"

"Zemsta ze strony Pałacu Prezydenckiego"

Skąd taka decyzja? Zdaniem Adamek wszystko rozbija się o Sławomira Cenckiewicza, czyli szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który nie ma dostępu do informacji tajnych. - W związku z tym, że współdziałał z Mariuszem Błaszczakiem wtedy, kiedy ujawniali plany obronne Polski - przypomniała.

Szef SKW jednoznacznie o poświadczeniu Cenckiewicza
Szef SKW jednoznacznie o poświadczeniu Cenckiewicza

Kraśko dodał, że chodziło też o kwestionariusz składający się ze 170 pytań, które trzeba wypełnić, zanim otrzyma się certyfikat dostępu do informacji niejawnych. - Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała wątpliwości co do sposobu, w jaki Sławomir Cenckiewicz ten kwestionariusz wypełnił - wyjaśnił.

- Jest to odbierane wprost jako zemsta ze strony Pałacu Prezydenckiego. Jakaś próba odegrania się na premierze Donaldzie Tusku - tłumaczyła Adamek.

Spór o nominacje dla funkcjonariuszy ABW

W piątek 7 listopada miała odbyć się uroczystość, podczas której planowano przyznać stopnie oficerskie 136 funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Karol Nawrocki odmówił jednak podpisania nominacji, w związku z czym planowaną na piątek uroczystość odwołano. Obie strony obwiniają się nawzajem. Premier Donald Tusk zarzuca Nawrockiemu, że to "dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem", a prezydent oskarża rząd o to, że ograniczył dostęp szefów służb specjalnych do jego osoby.

Zdaniem szefa służb Tomasza Siemoniaka "brak podpisu prezydenta pod awansami na pierwszy stopień oficerski w ABW i SKW jest absolutnie nie do obrony". 

Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"
Decyzja prezydenta "absolutnie nie do obrony"

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub, w przypadku podległych mu służb, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nadanie stopni oficerskich - w tym generalskich - w wojsku i innych służbach odbywa się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPRM/PAP

Donald Tusk Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP kancelaria premiera Sławomir Cenckiewicz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
