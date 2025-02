Specjalny wysłannik Trumpa ma przylecieć do Polski

Doradca prezydenta Stanisław Żaryn zapytany w niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24 o doniesienia, że generał Keith Kellogg ma przyjechać w przyszłym tygodniu do Polski, odpowiedział: - Mam nadzieję, że będziemy go gościć w najbliższych dniach w Warszawie.

Paprocka: ewidentnie generał Kellogg chce się wsłuchać w głos Polski

- Wyrażam szczególną satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że też w najbliższych dniach spodziewamy się tutaj w Warszawie wizyty generała (Keitha - red.) Kellogga, specjalnego wysłannika prezydenta Donalda Trumpa do spraw Ukrainy. Wiadomo, że to jest dzisiaj ten jeden z najważniejszych tematów związanych z kwestiami naszego bezpieczeństwa - powiedział prezydent.

Generał Kellogg: chcemy uniknąć powtórki z Mińska

Specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji w sobotę podczas "ukraińskiego lunchu", zorganizowanego przez ukraińską Yalta European Summit (YES) na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa powiedział: - Jestem tu, by oczywiście zebrać wkład (Europejczyków), ale kiedy będziemy siedzieć przy stole, to naprawdę będzie dwóch protagonistów (...) i pośrednik.