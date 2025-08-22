Polska 2050 i PSL poza parlamentem. Najnowszy sondaż

Belka: dla PSL-u jakkolwiek komitywa z obozem PiS-Konfederacja to wyrok śmierci Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Według badania frekwencja wyborcza - gdyby wybory odbywały się w sierpniu - wyniosłaby 84 proc.

Zarówno KO, jak PiS odnotowały wzrost poparcia. W najnowszym badaniu partie zdobywają taki sam procent głosów ankietowanych.

Niezmienny wynik (12 procent) wobec badania z lipca utrzymała Konfederacja.

Gdyby w połowie sierpnia odbyły się wybory do Sejmu i Senatu to - jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS - 30 procent badanych oddałoby głos na Koalicję Obywatelską (wzrost o 2 pkt proc. względem lipcowego badania). Prawo i Sprawiedliwość również zdobyłoby 30 procent głosów (wzrost o 3 pkt proc.). Kolejna byłaby Konfederacja z wynikiem 12 procent poparcia (bez zmian).

Polska 2050 i PSL poza parlamentem

7 procent głosów zgarnęłaby Lewica (wzrost o 1 pkt proc.), 5 proc. partia Razem (spadek o 1 pkt proc.), 3 proc. Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna (spadek o 5 pkt proc.).

Na Polskę 2050 zagłosowałoby 2 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.), a na Polskie Stronnictwo Ludowe 1 proc. (bez zmian). 9 procent uczestników badania nie wie, na kogo oddać głos (spadek o 1 pkt proc.).

Zgodnie z prawem, by móc dostać się do parlamentu, pojedyncze komitety wyborcze muszą zyskać co najmniej 5 procent ważnie oddanych głosów w skali kraju, a komitety koalicyjne - 8 procent.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 84 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych, wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) w okresie 18–21 sierpnia 2025 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

