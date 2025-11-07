Rośnie przewaga jednej partii. Nowy sondaż

Komisja regulaminowa jest za uchyleniem przez Sejm immunitetu Zbigniewowi Ziobrze Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Według najnowszego sondażu partyjnego w Sejmie znalazłyby się jedynie cztery partie.

Pod progiem wyborczym znalazły się partie lewicowe, jak również Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL.

Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 3-5 listopada.

Ankietowani, deklarujący chęć oddania głosu, zostali zapytani przez CBOS o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu. Najwięcej osób wskazało na Koalicję Obywatelską, na którą zagłosowałoby 28,8 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku do badania sprzed miesiąca.

Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć zagłosowania zadeklarowało 20,7 proc. badanych - to spadek o 2,9 pkt. proc. względem października.

Sondaż partyjny CBOS Źródło: TVN24

W Sejmie dwie Konfederacje

Trzecim najpopularniejszym wyborem wśród ankietowanych była Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą chciałoby zagłosować 13,2 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt. proc.). Z kolei na Konfederację Korony Polskiej chęć zagłosowania zadeklarowało 8,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,9 pkt. proc).

Lewica pod progiem

Dalej znalazły się partie lewicowe - Lewica, z wynikiem 3,5 proc. (spadek o pkt. 1,3 proc.) oraz Razem, z wynikiem 3,3 proc. (spadek 0,9 pkt. proc.). Tym samym nie przekroczyłyby jednak wymaganego progu poparcia i w Sejmie znalazłyby się jedynie cztery ugrupowania. Jak podkreśla CBOS, wymagany próg mogłyby przekroczyć te dwie lewicowe jedynie pod warunkiem połączenia swoich sił.

Na Polskę 2050 Szymona Hołowni chęć zagłosowania zadeklarowało 1,8 proc. badanych (spadek o 0,5 pkt. proc.) Podobny wyniki odnotowało Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

Na inną partię chęć zagłosowania zadeklarowało poniżej procent badanych. Znacząco wzrosła natomiast liczba odpowiedzi "trudno powiedzieć", którą wybrało 16,1 proc. osób (wzrost o 5,9 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 9,9 proc.) w okresie 3-5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

