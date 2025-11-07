Logo strona główna
Polska

Rośnie przewaga jednej partii. Nowy sondaż

Sejm, sala plenarna
Komisja regulaminowa jest za uchyleniem przez Sejm immunitetu Zbigniewowi Ziobrze
Źródło: TVN24
28,4 procent ankietowanych zagłosowałaby na Koalicję Obywatelską, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę - CBOS opublikowało najnowszy sondaż partyjny. Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na wynik o osiem punktów procentowych niższy.
Kluczowe fakty:
  • Według najnowszego sondażu partyjnego w Sejmie znalazłyby się jedynie cztery partie.
  • Pod progiem wyborczym znalazły się partie lewicowe, jak również Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL.
  • Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 3-5 listopada.

Ankietowani, deklarujący chęć oddania głosu, zostali zapytani przez CBOS o to, na kandydata której partii lub ugrupowania zagłosowaliby w wyborach do Sejmu. Najwięcej osób wskazało na Koalicję Obywatelską, na którą zagłosowałoby 28,8 proc. ankietowanych. To wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku do badania sprzed miesiąca.

Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć zagłosowania zadeklarowało 20,7 proc. badanych - to spadek o 2,9 pkt. proc. względem października.

Sondaż partyjny CBOS
Sondaż partyjny CBOS
Źródło: TVN24

W Sejmie dwie Konfederacje

Trzecim najpopularniejszym wyborem wśród ankietowanych była Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą chciałoby zagłosować 13,2 proc. ankietowanych (wzrost o 2,3 pkt. proc.). Z kolei na Konfederację Korony Polskiej chęć zagłosowania zadeklarowało 8,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,9 pkt. proc).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"

Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"

Sejm zdecyduje, Ziobro za granicą. "Parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie"

Sejm zdecyduje, Ziobro za granicą. "Parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie"

Lewica pod progiem

Dalej znalazły się partie lewicowe - Lewica, z wynikiem 3,5 proc. (spadek o pkt. 1,3 proc.) oraz Razem, z wynikiem 3,3 proc. (spadek 0,9 pkt. proc.). Tym samym nie przekroczyłyby jednak wymaganego progu poparcia i w Sejmie znalazłyby się jedynie cztery ugrupowania. Jak podkreśla CBOS, wymagany próg mogłyby przekroczyć te dwie lewicowe jedynie pod warunkiem połączenia swoich sił.

Na Polskę 2050 Szymona Hołowni chęć zagłosowania zadeklarowało 1,8 proc. badanych (spadek o 0,5 pkt. proc.) Podobny wyniki odnotowało Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,4 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.).

Na inną partię chęć zagłosowania zadeklarowało poniżej procent badanych. Znacząco wzrosła natomiast liczba odpowiedzi "trudno powiedzieć", którą wybrało 16,1 proc. osób (wzrost o 5,9 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90,1 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 9,9 proc.) w okresie 3-5 listopada 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: CBOS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

TAGI:
Polskie Stronnictwo LudoweKoalicja ObywatelskaLewicaRazemKonfederacjaPolska 2050Prawo i SprawiedliwośćSejmSondaże
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica