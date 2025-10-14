Najnowszy sondaż partyjny

Sondaż partyjny Opinia24 (13-14 października 2025) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów, na którą partię zagłosowaliby w wyborach parlamentarnych.

Największe poparcie - 29,5 procent (-1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu) ankietowanych - zdobyła Koalicja Obywatelska. Za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,5 procent (+0,1). Na ostatnim miejscu podium znalazła się Konfederacja, na którą wskazało 14,4 procent (-0,6).

Dwóch koalicjantów pod progiem

Na Konfederację Korony Polskiej głos oddałoby 6,4 procent (+1,1) badanych. Lewicę wskazało 5,4 procent (bez zmian), a partię Razem 5,2 procent (+0,7).

Według sondażu Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby liczyć na 2,3 procent (+1) poparcia, a Polska 2050 na 1,7 procent (-1,3). Obie formacje nie przekroczyłyby zatem progu wyborczego.

Opcję "Inna partia" wybrało 0,7 (+0,3) procent respondentów, a "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)" - 4,7 procent (-1,4). Odpowiedzi na pytanie odmówiło 1,2 procent ankietowanych.

Sondaż partyjny Źródło: TVN24

Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD