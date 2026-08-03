Polska Nowy sondaż partyjny. Konfederacja blisko PiS Oprac. Maciej Wacławik |

Tusk o Morawieckim i Błaszczaku: ostatni, którzy powinni zwracać uwagę, jak państwo powinno reagować na wlot rakiety Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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KO odnotowała poparcie na poziomie 27,5 procenta, tracąc w porównaniu z czerwcowym badaniem pół punktu procentowego - wynika z nowego badania IBRiS dla Polsat News. Na drugim miejscu, z poparciem na poziomie 16,9 proc. znajduje się PiS. Tu spadek, po ostatnim rozłamie jest znaczący (o 7,2 p.p.) - w czerwcu chęć głosowania na tę partię deklarowało bowiem 24,1 proc. badanych. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 14,4 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,7 p.p.).

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, na którą postawiłoby 9,4 proc. respondentów (wzrost o 0,4 p.p.). Do Sejmu weszłoby też nowe ugrupowanie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem 7,8 proc. badanych oraz Lewica z nieco słabszym wynikiem - 7,6 proc. (spadek o 0,6 p.p.).

Nowy sondaż partyjny - kto pod progiem

Poniżej progu wyborczego znalazłby się PSL (4 proc.), Partia Razem (2,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). 8,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć". "Deklarowana w sondażu frekwencja wynosiłaby 64,4 proc., natomiast 35,6 proc. respondentów uznało, że nie wzięłoby udziału w wyborach" - podaje Polsat News.

Sondaż partyjny Źródło zdjęcia: TVN24

Badanie IBRiS dla Polsat News zostało zrealizowane w dniach 28 lipca - 2 sierpnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 osób.