Komu ufają Polacy? Zmiana na pierwszym miejscu

Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego deklaruje 41,8 proc. badanych (0,4 p.p. mniej w porównaniu z poprzednim sondażem). Nie ufa mu 45,4 proc. respondentów, a 11,3 proc. ma o nim obojętne zdanie. Sikorski powraca na pierwsze miejsce lidera zaufania po miesiącu przerwy: liderem był również w badaniu IBRiS przeprowadzonym pod koniec czerwca.
Prezydent Karol Nawrocki, który uplasował się na pierwszym miejscu miesiąc temu, tym razem zajął drugie miejsce, notując spadek zaufania o 5,5 p.p. W nowym sondażu zaufanie do Nawrockiego deklaruje 41,3 proc. osób. Prezydentowi nie ufa 48 proc. respondentów, a 10,3 proc. ma wobec niego obojętny stosunek.
Trzecie miejsce przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu - ufa mu 39,9 proc. osób (spadek o 0,6 p.p.). Nie ufa - 51,7 proc. badanych. 8,4 proc. respondentów ma o nim obojętne zdanie.
Komu ufają Polacy
Na czwartym miejscu znalazł się Donald Tusk. Zaufanie do premiera deklaruje 36,4 proc. pytanych. Zbliżone wyniki mają: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.).
Znaczący spadek zaufania odnotował lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Ufa mu 28,9 proc. badanych (o 6,3 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej). Mniejszym zaufaniem - o 5 p.p. - cieszy się również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ufa mu 26,7 proc. badanych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz kolejny znalazł się na ostatnim miejscu zestawienia. Ufa mu 20,3 proc. badanych.
