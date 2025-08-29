Logo strona główna
Polska

Komu ufają Polacy? Zmiana na pierwszym miejscu

Komu ufają Polacy? Nowy sondaż
Sikorski: będziemy bronić zasady nic o Ukrainie bez Ukrainy
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski powrócił na pierwsze miejsce rankingu zaufania - wynika z nowego sondażu IBRiS dla Onetu. Za wicepremierem i szefem MSZ znalazł się prezydent Karol Nawrocki, a podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego deklaruje 41,8 proc. badanych (0,4 p.p. mniej w porównaniu z poprzednim sondażem). Nie ufa mu 45,4 proc. respondentów, a 11,3 proc. ma o nim obojętne zdanie. Sikorski powraca na pierwsze miejsce lidera zaufania po miesiącu przerwy: liderem był również w badaniu IBRiS przeprowadzonym pod koniec czerwca.

Prezydent Karol Nawrocki, który uplasował się na pierwszym miejscu miesiąc temu, tym razem zajął drugie miejsce, notując spadek zaufania o 5,5 p.p. W nowym sondażu zaufanie do Nawrockiego deklaruje 41,3 proc. osób. Prezydentowi nie ufa 48 proc. respondentów, a 10,3 proc. ma wobec niego obojętny stosunek.

Trzecie miejsce przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu - ufa mu 39,9 proc. osób (spadek o 0,6 p.p.). Nie ufa - 51,7 proc. badanych. 8,4 proc. respondentów ma o nim obojętne zdanie.

Czy Karol Nawrocki dobrze będzie wypełniać obowiązki prezydenta? Sondaż
Czy Karol Nawrocki dobrze będzie wypełniać obowiązki prezydenta? Sondaż

Komu ufają Polacy

Na czwartym miejscu znalazł się Donald Tusk. Zaufanie do premiera deklaruje 36,4 proc. pytanych. Zbliżone wyniki mają: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.).

Znaczący spadek zaufania odnotował lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Ufa mu 28,9 proc. badanych (o 6,3 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej). Mniejszym zaufaniem - o 5 p.p. - cieszy się również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ufa mu 26,7 proc. badanych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz kolejny znalazł się na ostatnim miejscu zestawienia. Ufa mu 20,3 proc. badanych.

Autorka/Autor: wac//mro

Źródło: Onet, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

