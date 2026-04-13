Polska Co powinny zrobić Węgry w sprawie Ziobry? Nowy sondaż Adam Michejda

Co dalej z Romanowskim i Ziobro? O tym Agnieszka Bryc i Maciej Warsiński

Wyniki wyborów na Węgrzech mają kluczowe znaczenie również dla przebywających w tym kraju Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Lider zwycięskiej partii TISZA Peter Magyar zapowiedział jeszcze przed wyborami, że po utworzeniu przez niego rządu zostaną wydani Polsce "pierwszego dnia". Pracownia IBRiS zapytała Polaków czy Węgry powinny wydać Polsce Zbigniewa Ziobrę?

Sondaż. Polacy o wydaniu przez Węgry Zbigniewa Ziobry

Zdecydowana większość, bo aż 60,1 proc. uczestników badania IBRiS dla Radia ZET chce, by władze węgierskie wydały Polsce Zbigniewa Ziobrę. Przeciwnego zdania jest 24,6 proc. Odpowiedź nie wiem / trudno powiedzieć / nie mam zdania wybrało 15,3 proc. badanych.

IBRiS sprawdził też, jak rozkładają się opinie wśród wyborców poszczególnych partii. W przypadku KO niemal wszyscy (98 proc.) uważają, że Ziobro powinien zostać wydany przez Węgry, podobnie w przypadku Nowej Lewicy (100 proc.). Odpowiedź "tak" wybrało również 87 proc. wyborców Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050), niemal połowa (49 proc.) wyborców Konfederacji, ale tylko 10 proc. wyborców PiS.

Zarówno były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, jak i jego były zastępca Marcin Romanowski w Polsce mogliby zostać zatrzymani i aresztowani, prokuratura uzyskała bowiem zgodę Sejmu na postawienie im zarzutów związanych m.in. z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Obaj jednak korzystają dotąd z azylu na Węgrzech. Za Marcinem Romanowskim został wydany europejski nakaz aresztowania (ENA), w przypadku Ziobry decyzja sądu jeszcze nie zapadła, chociaż taki wniosek został złożony. Dzięki niedzielnemu zwycięstwu TISZA uzyskała większość konstytucyjną, a to oznacza, że może zmienić również przepisy, które regulują ochronę polityczną w tym kraju.

Sondaż IBRiS dla Radia ZET został zrealizowany metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 27-28 marca 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1067 osób.