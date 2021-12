Anne Applebaum: autokratyczna Polska, to nie jest kraj, który będzie dla Stanów Zjednoczonych partnerem

Stany Zjednoczone nie muszą mieć czołgów w Europie Centralnej, ponieważ nie czują presji ze strony Rosji – mówiła w "Faktach po Faktach" dziennikarka Anne Applebaum. Jak dodała, dla Amerykanów Polska jest "symbolem zwycięstwa w zimnej wojnie, ale ta Polska jako demokracja, jako część Zachodu". - Polska, która jest autokratyczna, to nie jest kraj, który będzie dla Stanów Zjednoczonych partnerem – zaznaczyła.

Gościem czwartkowych "Faktów po Faktach" była dziennikarka, pisarka, laureatka Nagrody Pulitzera Anne Applebaum. Niedawno, wspólnie z byłym premierem i szefem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem, napisała książkę "Wybór", w której opisali zagrożenia, przed jakimi stoi Polska. Do części z nich odniosła się w programie. - Musimy zrozumieć, że mamy kilku sąsiadów – Rosję, Białoruś – którzy nie życzą nam sukcesu, nie życzą nam, byśmy żyli dobrze i w pokoju. Musimy być na to przygotowani, to znaczy mieć dobrych sojuszników, być dobrym człowiekiem NATO, być dobrym członkiem Unii Europejskiej, bo tam są kraje, które mogą nam pomagać – mówiła.

Jak dodała, Polska nie chce pozostać sama wobec Rosji. - Chcemy mieć partnerów, demokracje takie jak my, z którymi możemy pracować razem – powiedziała.

- Boje się, że rząd polski, jeżeli kiedyś w ogóle to rozumiał, to ma już inny priorytet. Ich priorytetem jest utrzymać się u władzy jak najdłużej, zmienić sądy, nie rozmawiać z naszymi sojusznikami, nawet w Stanach Zjednoczonych. (…) Powoli izolują Polskę od demokratycznego świata. To jest groźne, ale nie jest konieczne. Rząd to robi, bo chce, ale możemy wybrać inny rząd, który stworzy lepszą sytuację dla Polski i dla naszej części Europy – mówiła.

Applebaum: autorytarna Polska nie będzie partnerem dla USA

Anne Applebaum pytana była także o rolę Polski jako kompetentnego sojusznika Zachodu w sprawach Europy Wschodniej. Jak mówiła, jeszcze kilka lat temu "uważano, że Polska jest krajem, który się zna na Gruzji, na Ukrainie, na Mołdawii, na całym Wschodzie". - To był kraj, który stworzył politykę dla całej Unii Europejskiej. W ciągu kilku lat już nie ma tych dyplomatów, już nie ma tej reputacji. Już Polska nie jest wpływowa w Unii Europejskiej, ale to jest na życzenie polskiego rządu – powiedziała.

Applebaum mówiła też, że w momencie kryzysu na ukraińskiej granicy do Polski zaproszona została "grupa skrajnie prawicowych polityków, ekstremistów, którzy są prorosyjscy i antyukraińscy". - To nie może być przypadek. Polska decyduje się w tej chwili na samoizolację i jednym z tych skutków jest to, że Stany Zjednoczone się z nami nie konsultują – przekonywała. Odniosła się do sobotniego spotkania liderów PiS z przywódcami konserwatywnych ugrupowań europejskich, takimi jak przewodniczący Fideszu premier Węgier Viktor Orban, przewodniczący hiszpańskiego Vox Santiago Abascal czy szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

- Aby być bezpieczną, Ameryka nie potrzebuje czołgów w Centralnej Europie. Oni nie czują tak jak my presji ze strony Rosji czy Białorusi. Ich związek z nami jest sentymentalny, moralny. Polska jest symbolem zwycięstwa w zimnej wojnie, ale ta Polska jako demokracja, jako część Zachodu, jako część NATO, jako cześć Unii Europejskiej. Polska, która jest autokratyczna, która woli sojusz z ekstremistami, to nie jest kraj, który będzie dla Stanów Zjednoczonych partnerem. Trzeba patrzeć na to realistycznie – wskazała.

Autor:ft\mtom