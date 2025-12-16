W zeszłym tygodniu Australia, jako pierwszy kraj na świecie, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 16. roku życia. Konta takich użytkowników są dezaktywowane lub zawieszane do czasu osiągnięcia przez nich odpowiedniego wieku. Zakaz ma dotknąć w sumie około miliona dzieci.
Za niedostosowanie się do nowego prawa karani mają być jedynie internetowi giganci, a nie użytkownicy czy ich rodzice.
"Social media: wolność czy bezpieczeństwo dzieci?". Debata w TVN24+
W środę o godzinie 15 w debacie TVN24+ porozmawiają na temat goście Moniki Tomasik: dr Łukasz Rakasz (neurochirurg, ordynator oddziału neurochirurgii w szpitalu dziecięcym im. Bogdanowicza w Warszawie), Filip Konopoczyński (dyrektor Biura Analiz i Badań NASK), Aleksandra Sidorowska (założycielka agencji kreatywnej Precious Content), Łukasz Wojtasik (Fundacja "Dajemy dzieciom siłę") oraz Anna Wilczyńska-Ciupa (dziennikarka TVN24).
Autorka/Autor: mgk/kab
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock