Zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży poniżej 16 roku życia w Australii

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W zeszłym tygodniu Australia, jako pierwszy kraj na świecie, wprowadziła zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci do 16. roku życia. Konta takich użytkowników są dezaktywowane lub zawieszane do czasu osiągnięcia przez nich odpowiedniego wieku. Zakaz ma dotknąć w sumie około miliona dzieci.

Za niedostosowanie się do nowego prawa karani mają być jedynie internetowi giganci, a nie użytkownicy czy ich rodzice.

"Social media: wolność czy bezpieczeństwo dzieci?". Debata w TVN24+

W środę o godzinie 15 w debacie TVN24+ porozmawiają na temat goście Moniki Tomasik: dr Łukasz Rakasz (neurochirurg, ordynator oddziału neurochirurgii w szpitalu dziecięcym im. Bogdanowicza w Warszawie), Filip Konopoczyński (dyrektor Biura Analiz i Badań NASK), Aleksandra Sidorowska (założycielka agencji kreatywnej Precious Content), Łukasz Wojtasik (Fundacja "Dajemy dzieciom siłę") oraz Anna Wilczyńska-Ciupa (dziennikarka TVN24).