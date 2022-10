Lekarz: jeśli smog nie zniknie, przyszłe pokolenia nie będą żyły długo i szczęśliwie

Jakość powietrza się poprawiła, ale nie na tyle, żebyśmy mogli być dumni i powiedzieć, że przyszłe pokolenia w Krakowie będą żyły długo i szczęśliwie - oceniła na antenie TVN24 doktor nauk medycznych Anna Prokop-Staszecka, pulmonolożka. Zdaniem lekarki smog musi zniknąć z polskich miast, by zmniejszyć liczbę nowotworów, chorób płuc i alergii.

"Liczba nowotworów nie spada"

Prokop-Staszecka podkreśliła, że problematyka smogu jest jej bliska nie tylko z racji medycznej specjalizacji. Jak mówiła, chce, by jej wnuki mogły dożyć starości. Według lekarki mimo że jakość powietrza w Krakowie się poprawiła, liczba nowotworów na razie nie spada. I - jej zdaniem - nie spadnie, jeśli powietrze nie będzie czystsze.

Mniej infekcji i odczynów astmatycznych

Lekarka przyznała, że według badań w Krakowie zmniejszyła się liczba infekcji u dzieci i odczynów astmatycznych. To najprawdopodobniej efekt przyjętej w Krakowie uchwały antysmogowej . Zakaz palenia węglem i drewnem obowiązuje w mieście od września 2019 roku, powodując znaczące obniżenie stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu.

- To są badania, które potwierdzają, że przełożyło się to na poprawę zdrowia młodego pokolenia krakowian. Warto o to walczyć - podkreśliła lekarka.