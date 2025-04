Dyrektor generalny Służby Więziennej oddaje się do dyspozycji premiera

Bodnar: będę wnioskował o odwołanie dyrektora generalnego Służby Więziennej Źródło: TVN24

Dyrektor generalny Służby Więziennej pułkownik Andrzej Pecka oświadczył, że oddaje się do dyspozycji premiera Donalda Tuska.

Oświadczenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej pic.twitter.com/huS1vo6ovj — Służba Więzienna (@SW_GOV_PL) April 30, 2025 Rozwiń

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował we wtorek wieczorem, po tragedii w krakowskim szpitalu, że będzie wnioskował do premiera Donalda Tuska o odwołanie pułkownika Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego Służby Więziennej.

We wtorek przed południem zaatakowany został lekarz krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Do gabinetu, w którym ortopeda badał pacjentkę, wtargnął 35-letni mężczyzna i zaatakował lekarza nożem. Rany były tak dotkliwe, że mimo natychmiastowej pomocy ze strony personelu medycznego, nie udało się go uratować.

35-latek, funkcjonariusz Służby Więziennej, usłyszał w środę zarzut zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki.