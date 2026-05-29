Służby zatrzymały pracownika PGZ pod zarzutem szpiegostwa

Sąd okręgowy w Poznaniu
Służby zatrzymały pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod zarzutem szpiegostwa
Służby zatrzymały pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod zarzutem szpiegostwa - poinformował wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Wicepremier poinformował, że pracownik jednego z zakładów Grupy PGZ został zatrzymany w środę 27 maja.

Jak dodał, materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Kosiniak-Kamysz poinformował też, że Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił w piątek o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania zatrzymanego na trzy miesiące.

Wicepremier wskazał, że do zatrzymania podejrzanego doszło na podstawie art. 130 paragraf 2. Kodeksu karnego. 

Kto, biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zatrzymania odniósł się też koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Kolejny podejrzany o szpiegostwo w areszcie. Dobra robota SKW, ABW i prokuratury!" - napisał na platformie X.  

Aleksandra Sapeta
