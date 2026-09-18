Polska Sławomir Skwarek opuszcza Rozwój Plus. Wraca do PiS Kamila Grenczyn |

Sławomir Skwarek opuszcza Rozwój Plus. Wraca do klubu PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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W piątek na konferencji prasowej w Sejmie Jarosław Kaczyński ogłosił, że do PiS wraca poseł Sławomir Skwarek. Polityk został wcześniej wykluczony z ugrupowania w związku z dołączeniem przez niego do klubu Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego.

Ogłoszenie informacji przez prezesa PiS spotkało się z oklaskami polityków partii. Wyraził on też nadzieję, że decyzja Skwarka między innymi "będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tę praktykę polityczną, która już została okazana, szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi".

Sławomir Skwarek (z lewej na pierwszym planie) opuścił Rozwój Plus Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak

Następnie głos zabrał Skwarek, który przyznał, że "dawno tylu braw nie otrzymał". - Niemniej jednak cieszę się z tego powrotu do klubu Prawo i Sprawiedliwość. Co do powrotu do "matki partii", to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura - powiedział.

- Chcę też jasno powiedzieć, że nikt mnie do tego nie przymuszał, to jest własna moja decyzja. Powstała zupełnie po przemyśleniach - zaznaczył. Jak dodał Skwarek, nad powrotem do klubu PiS zastanawiał się "pewnie od kwietnia tego roku, patrząc na to, co się obserwuje".

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