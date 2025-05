Trzaskowski: wolę, żeby sobie Putin wybił wszystkie zęby w Ukrainie, a nie w Polsce Źródło: zdjęcia organizatora

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja Rafał Trzaskowski znalazł się niewiele przed Karolem Nawrockim. Ostatnie sondaże wskazują na remis albo minimalne prowadzenie kandydata PiS.

Sławomir Mentzen zaprosił obu kandydatów do swojego kanału na platformie Youtube.

W sobotę gościem kandydata Konfederacji był Rafał Trzaskowski. Nawrocki pojawił się na kanale Mentzena w czwartek.

Trzaskowski odpowiadał na pytania związane z Ukrainą i jej ewentualnym przystąpieniem do NATO.

Sławomir Mentzen zapytał Rafała Trzaskowskiego, czy jako prezydent podpisałby ustawę w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

- Nie zgadzamy się tutaj, dlatego że ja wolę, żeby sobie Putin wybił wszystkie zęby w Ukrainie, a nie w Polsce - stwierdził kandydat KO. Jak dodał chce, by "Ukraina była częścią Europy, a nie żeby była w łapach Putina".

- Putin rozumie tylko i wyłącznie język siły. I tylko wtedy nie będzie kontynuował wojny, jeżeli będą gwarancje bezpieczeństwa - powiedział Trzaskowski. Dodał, że "jeżeli tych gwarancji bezpieczeństwa nie będzie, zwłaszcza amerykańskich, to Putin się dozbroi i zaatakuje jeszcze raz". - Jak zobaczy, że jesteśmy słabi, to jest takie zagrożenie, że pójdzie dalej - ostrzegł.

Pytany, czy jego zdaniem Putin nie zaatakuje Polski, bo Polska jest w NATO, Trzaskowski odparł: - Putin nie zaatakuje Polski, jeżeli będzie wiedział, że jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby bronić całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kandydat KO podkreślił, że "trzeba wzmacniać Sojusz Północnoatlantycki, wzmacniać też europejskie zdolności obronne". - My musimy grać na wszystkich fortepianach - zaznaczył.

Trzaskowski do Mentzena: ja się z panem fundamentalnie nie zgadzam

Mentzen powiedział, że "skoro Putin może zaatakować Polskę, mimo że jesteśmy w NATO, to tym bardziej może zaatakować Ukrainę, mimo że będzie w NATO". Dodał, że w takiej sytuacji będziemy mieli dwie możliwości. Pierwsza to zastosowanie artykułu 5. NATO i wysłanie żołnierzy na Ukrainę, a druga - nie wysyłanie żołnierzy na Ukrainę i zignorowanie artykułu 5. Według Mentzena postawi to Polskę w niebezpiecznej sytuacji.

- Wtedy Zachód powie, no przepraszam, ale jak artykuł 5. nie zobowiązuje Polaków, żeby wysłać wojsko na Ukrainę, to tym bardziej nie zobowiązuje nas, żeby wysłać wojsko do Polski, jeżeli Polska będzie zaatakowana. Z tego właśnie powodu uważam przy łączeniu się Ukrainy do NATO za wyjątkowo groźne dla Polski - stwierdził polityk Konfederacji.

- Ja się z panem fundamentalnie nie zgadzam - oświadczył Rafał Trzaskowski. Dodał, że obserwuje Władimira Putina i bardzo dobrze zna jego politykę. - Wiem, jak Putin działa, on rozumie tylko i wyłącznie język siły - powtórzył Trzaskowski.

- Wie pan, dlaczego walczyliśmy przez cały czas o to, żeby Ukraina była silna i żeby była częścią Europy? Z prostej przyczyny. Już Piłsudski 100 lat temu wiedział, że jeżeli będziemy mieli państwo buforowe, które będzie miało gwarancję bezpieczeństwa, to wtedy Rosja, jeżeli kogokolwiek będzie atakować, to połamie sobie na nim zęby - stwierdził kandydat KO.

W tvn24.pl relacja z rozmowy Trzaskowski-Mentzen i komentarzy wokół niej >>>

Zaproszenie od Mentzena, Nawrocki podpisał deklarację

Sławomir Mentzen, który jako kandydat Konfederacji zajął w I turze wyborów prezydenckich trzecie miejsce (14,81 proc. głosów), zaprosił kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i popieranego przez PiS Karola Nawrockiego do rozmowy na jego kanale na platformie Youtube. Zaprezentował też 8-punktową deklarację, którą zapowiedział dać do podpisania obu kandydatom na prezydenta. Na tej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - będą mogli wyrobić sobie zdanie w kwestii ewentualnego poparcia w II turze wyborów.

Nawrocki podpisał się w czwartek pod postulatami przedstawionymi mu przez Mentzena.

Dowiedz się więcej: Nawrocki podpisał postulaty Mentzena. Co zadeklarował