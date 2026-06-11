Polska Odpalenie racy to za mało. Posłowie Razem uratowali immunitet Sławomira Mentzena Oprac. Filip Czerwiński |

Koalicja z PiS? Mentzen: do rozważenia, ale bez Kaczyńskiego Źródło wideo: Radio Zet Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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W czwartkowym głosowaniu wzięło udział 439 posłów. Za uchyleniem immunitetu Mentzenowi było 227 posłów, 210 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. W związku z nieuzyskaniem bezwzględnej większości głosów wynoszącej 231, Sejm nie wyraził zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności.

Sam Mentzen przed głosowaniem podkreślał, że w przeszłości "wielokrotnie" odpalał race i zamieszczał fotografie w internecie, ale "nigdy nikt z tym nie miał problemu". Tym razem - dodał - stał jednak na tle baneru "Polska dziś się upomina, zwrócić Tuska do Berlina".

- I w tym jest cały problem. Chcecie ukarać posła opozycji za wyrażanie swojej opinii na temat rządu. Czasy się zmieniły, Tusk się nie zmienił - podkreślił Mentzen. Dodał, że może zapłacić mandat w wysokości 500 złotych, ale chodzi tu o zasadę, że "nie można karać opozycji za krytykę rządu".

Sławomir Mentzen nie utracił immunitetu Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Posłowie od Kukiza i Partii Razem - przeciw

Przeciwko odebraniu immunitetu Sławomirowi Mentzenowi byli wszyscy głosujący posłowie klubów PiS i Konfederacji, a także kół Konfederacji Korony Polskiej, Demokracji Bezpośredniej (w tym Paweł Kukiz) i Partii Razem.

Szefowa koła poselskiego Razem Marcelina Zawisza, pytana przez Polską Agencją Prasową o powód takiej decyzji, oceniła, że zarzuty kierowane przeciwko niemu są "niepoważne". - Uważamy, że immunitet powinien być uchylany w naprawdę rażących przypadkach. Gdyby poseł Mentzen kogoś pobił, okradł albo stwarzał zagrożenie, przekraczając prędkość, to nie byłoby w ogóle dyskusji - dodała.

Sławomir Mentzen odpalił racę na Marszu Niepodległości w 2025 roku Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/EPA/PAP

- Mówimy tutaj o głosowaniu w sprawie racy. To nie wygląda dobrze z perspektywy rządu, jeżeli koalicja będzie zajmować się ściganiem posłów opozycji za takie niepoważne sprawy. Jedyną osobą, która mogłaby się w tej sytuacji cieszyć byłby Sławomir Mentzen, bo mógłby powiedzieć, że jest prześladowany przez rząd - stwierdziła posłanka Razem.

Wniosku nie poparli również niektórzy posłowie niezrzeszeni - Marek Jakubiak, Janusz Kowalski, Paulina Matysiak i Łukasz Mejza - oraz pojedynczy członkowie klubów Koalicji 15 października. Robert Dowhan z KO i Sławomir Ćwik z Centrum byli przeciw, a Jarosław Rzepa z PSL i Adam Luboński z Polski 2050 wstrzymali się.

"Za" głosowali wszyscy członkowie klubu Lewicy, a także ogromna większość członków klubów KO, PSL-Trzecia Droga, Centrum, Polska 2050 oraz pozostała czwórka posłów niezrzeszonych.

Wyniki głosowania nad odebraniem immunitetu Sławomirowi Mentzenowi Źródło zdjęcia: sejm.gov.pl

Komisja sejmowa była za odebraniem immunitetu

Wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Sławomira Mentzena do odpowiedzialności za wykroczenie został przesłany do Sejmu 20 marca przez komendanta głównego policji gen. insp. Marka Boronia, na wniosek stołecznej policji. Pod koniec maja Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji.

- Zgodnie z treścią wniosku poseł Sławomir Mentzen miał posiadać przy sobie, a następnie użyć wyrobu pirotechnicznego, w postaci racy świetlnej, pomimo obowiązującego w tym dniu zakazu wprowadzonego rozporządzeniem porządkowym wojewody mazowieckiego. Wnioskodawca wskazał, że zdarzenie zostało udokumentowane materiałem filmowym i fotograficznym - mówiła w środę w Sejmie Ewa Szymanowska (Centrum), przedstawiając sprawozdanie komisji.

Jak dodała, komisja rozpatrzyła przedłożony wniosek oraz przeprowadziła dyskusję nad sprawą. - Z przykrością stwierdzam, że posła Sławomira Mentzena na tym posiedzeniu nie było. W toku dyskusji zwrócono uwagę, że osoby sprawujące mandat posła powinny dawać przykład przestrzegania obowiązującego prawa i ponosić odpowiedzialność na takich samych zasadach jak inni obywatele - podkreśliła Szymanowska.

"Nie stworzyłem dla nikogo żadnego zagrożenia"

Sławomir Mentzen, odnosząc się do wniosku, powiedział w środę w Sejmie, że "race na Marszu Niepodległości są tradycją tego wydarzenia", podobnie jak podczas rocznicy Powstania Warszawskiego czy meczów piłkarskich. Jak ocenił, "race na tego typu wydarzeniach są zjawiskiem jednoznacznie pozytywnym". Skrytykował też obecnie obowiązujące przepisy, zgodnie z którymi użycie racy na wydarzeniu masowym jest traktowane "tak samo jak wniesienie tam broni albo materiałów wybuchowych" i grożą za to kary pozbawienia wolności.

- Odpalając racę, nie zrobiłem nikomu krzywdy, nie stworzyłem dla nikogo żadnego zagrożenia, nic się nie wydarzyło. (...) Z tego powodu składamy projekt ustawy mającej legalizować użycie rac na tego rodzaju wydarzeniach i to jest właśnie powód, dla którego nie zrzekłem się immunitetu. Nie zrzekłem się dlatego, żeby nagłośnić problem absurdalnego karania za używanie rac na imprezach masowych - powiedział poseł.

W trakcie Marszu Niepodległości 11 listopada 2025 roku policja zatrzymała 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to były osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami. Policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet.

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