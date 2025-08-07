Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cenckiewicz w BBN bez poświadczenia bezpieczeństwa. Bodnar: to bardzo trudne

pap_20231221_1LV
Cenckiewicz w BBN bez poświadczenia bezpieczeństwa. Bodnar: to bardzo trudne
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki powołał w czwartek Sławomira Cenckiewicza na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała mu poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara pełnienie takiej funkcji przez Cenckiewicza będzie "bardzo trudne".
Kluczowe fakty:
  • W 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych.
  • Na początku maja prokuratura postawiła Cenckiewiczowi zarzuty dotyczące pomocnictwa w odtajnieniu i ujawnieniu części planu obronnego Polski "Warta".
  • W czwartek prezydent Karol Nawrocki powołał Cenckiewicza na szefa BBN, co skomentował senator KO Adam Bodnar.

Karol Nawrocki powołał skład swojej kancelarii. Na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został powołany Sławomir Cenckiewicz - doktor habilitowany historii, w latach 2016-2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016-2021 członek Kolegium IPN.

Sławomir Cenckiewicz powołany na szefa BBN
Źródło: TVN24

Odebranie poświadczenia bezpieczeństwa

W sierpniu 2023 roku Cenckiewicz, z rekomendacji PiS, stanął na czele budzącej kontrowersje po stronie ówczesnej opozycji, tzw. komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Krytycy zarzucali komisji upolitycznienie, między innymi to, że jej działanie miało być wymierzone w Donalda Tuska, szykującego się wtedy do wyborów, w wyniku których został premierem.

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. Na początku maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Cenckiewiczowi zarzuty dotyczące pomocnictwa w odtajnieniu i ujawnieniu we wrześniu 2023 r. przez ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka części planu obronnego Polski "Warta" – koncepcji obrony przed potencjalnym atakiem Rosji. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, Piotr Skiba mówił, że Cenckiewicz "działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i b. szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz na szkodę interesu publicznego".

Cenckiewicz do dziennikarza: niech pan się o mnie nie martwi
Źródło: TVN24

Bodnar: to jest bardzo trudne

Senator Koalicji Obywatelskiej oraz były minister sprawiedliwości Adam Bodnar ocenił, że wykonywanie takiej funkcji przez osobę bez certyfikatu bezpieczeństwa jest "bardzo trudne". - Jedyna procedura, która pozwala na to, żeby zapoznawać się z materiałami niejawnymi, to jest procedura upoważniania na bieżąco dostępu do konkretnych materiałów - wyjaśnił.

- Członkostwo w BBN-ie chociażby zobowiązuje do tego, aby być także uczestnikiem posiedzeń Komitetu Bezpieczeństwa. Te posiedzenia odbywają się co tydzień, są organizowane przez pana premiera, ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza. To są posiedzenia, które opierają się na bardzo głębokiej wymianie myśli, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, na poziomie informacji tajnych, ściśle tajnych. Trudno sobie wyobrazić, jak można byłoby uczestniczyć w tych posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa, jednocześnie nie posiadając certyfikatu bezpieczeństwa - stwierdził.

Mówiąc o zarzutach wobec Cenckiewicza dotyczących ujawnienia planów obronnych "Warta", Bodnar stwierdził, że z tego co wie, prokuratura po zarzutach "zamierza iść dalej, czyli gdzieś jest na etapie przygotowywania aktu oskarżenia w tej sprawie". 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Udostępnij:
TAGI:
Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoAdam BodnarKarol Nawrocki
Czytaj także:
Ozzy i Jack Osbourne
Jakim był ojcem? Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie
Kultura i styl
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamieszanie w aptekach. Popularny lek przeciwbólowy - na receptę, czy bez?
Piotr Wójcik, Anna Bielecka
Kim Kardashian na otwarciu sklepu Skims w Nowym Jorku
Kim Kardashian sprzedaje opaski wyszczuplające twarz. Ortodontka ostrzega
Zuzanna Kuffel
Policyjny motocykl (zdjęcie ilustracyjne)
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
WARSZAWA
Szpiglasowa Przełęcz - zdj. ilustracyjne
Turysta spadł ze skalnej ściany. Tragedia w Tatrach
Kraków
Donald Tusk
Tusk odwiedził Jadwigę. To ona drąży najdłuższy tunel w Polsce
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce
Świat
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Łódź
Czy lampy do utwardzania lakierów mogą powodują czerniaka? Warto się zabezpieczyć kremem lub rękawiczkami
Czerniak, zakażenia, kurzajki. U kosmetyczki mogą czyhać zagrożenia
Zuzanna Kuffel
Pożar lasu nieopodal miasta Vila-real
Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia
METEO
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
WARSZAWA
Do kolizji doszło na ulicy Sikorskiego w Szczecinie
Ze słuchawkami na uszach wjechał na tory. Uderzył go tramwaj. Nagranie
Szczecin
Konkret24. "Sprawiedliwość staje się fikcją"? Na pewno nie przyspieszyła
"Sprawiedliwość staje się fikcją"? Sprawdzamy, czy przyspieszyła
Jan Kunert
shutterstock_2371508757
WIG przebił nową barierę
BIZNES
Nietrzeźwy mężczyzna spadł na tory SKM. Wstrzymano ruch pociągów
Nietrzeźwy mężczyzna spadł na tory. Wstrzymano ruch pociągów
Trójmiasto
Opublikowali klip, który ma być przestrogą
Tam tonie najwięcej osób. Służby apelują: pomyśl, zanim sięgniesz dna
Olsztyn
Polscy siatkarze nie przestają zachwycać
Po złocie Polaków. "Nasza siatkówka ma słaby punkt. Nawet wielką wyrwę"
Rafał Kazimierczak
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Straciła męża, była ciężko ranna. "Pamiętam, jak krzyczałam"
WARSZAWA
Chłopca namierzył patrol policji
Dziadek nie zauważył, że sześciolatek wyszedł z domu. Chłopca szukała policja
Łódź
W trakcie minionego weekendu w Tatrach ratownicy TOPR udzielili pomocy 21 osobom
Będzie duży remont śmigłowca TOPR. Po awariach
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
Czarny sen się ziścił. Lider Tottenhamu opuści większość sezonu
EUROSPORT
Brad Pitt z rodzicami w 1997 roku
"Nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście"
Kultura i styl
Rzeka Whanganui Nowa Zelandia
Nałożą opłaty na zagranicznych turystów. Na liście cztery atrakcje
BIZNES
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na autostradzie A2 pod Łodzią
Jechał autostradą w ulewę. Przed maską nagle zobaczył pachołki
Łódź
Upał
Gdzie w weekend może doskwierać nam upał?
METEO
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej
Uderzył w bok ciągnika z naczepą. Dwie osoby ranne
Łódź
imageTitle
Nowe przepisy we Włoszech. Spadek jednoznaczny z obniżeniem kontraktu
EUROSPORT
Donald Trump i Narendra Modi
Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?
BIZNES
chiny
Most nagle się zerwał, wszyscy turyści spadli. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych
Świat
Andrzej Duda i Karol Nawrocki pozują do wspólnego zdjęcia, sierpień 2025.
Konto prezydenta w archiwum na X
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica