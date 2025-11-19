Marszałek Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii Sejmu

Włodzimierz Czarzasty przedstawił skład Kancelarii Sejmu Źródło: TVN24

Włodzimierz Czarzasty przekazał w środę na konferencji prasowej, że na dyrektora gabinetu został powołany dr Bartosz Machalica. Szefem Kancelarii Sejmu został Marek Siwiec, natomiast wiceszefami Dariusz Salamończyk oraz Jerzy Woźniak.

Wcześniej komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Siwca na szefa Kancelarii Sejmu. Poparło go dziewięcioro członków komisji, przeciw było troje posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

- Wszystko, co zostało powiedziane na temat kontynuacji pewnych zobowiązań, pewnej ciągłości prac, zadań i tych planów (...) to jest punkt wyjścia do planowania następnych dwóch lat - powiedział Siwiec podczas posiedzenia komisji.

Marek Siwiec był posłem I i II kadencji z ramienia SLD. W latach 1996-2004 był ministrem w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN (1997–2004). Był również europosłem VI i VII kadencji. Był też w komitecie wyborczym Włodzimierza Cimoszewicza w wyborach prezydenckich w 2005 roku.

Czarzasty zastąpił Hołownię

Zmiana na stanowisku szefa Kancelarii Sejmu związana jest z wyborem na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. We wtorek zastąpił on Szymona Hołownię. Zapis o przekazaniu Czarzastemu fotela marszałka w drugiej połowie kadencji znalazł się w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada 2023 roku.

