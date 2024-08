czytaj dalej

My w Prawie i Sprawiedliwości ogólnie nie uważamy, że jesteśmy nieomylni - powiedział w "Kawie na Ławie" Tobiasz Bocheński, komentując przeprosiny Janusza Kowalskiego pod adresem byłej opozycji. - Temu PiS-owskiemu misiu musi się ostro palić pod stopami. Jak już Kowalski lata po telewizorach i przeprasza za Kaczyńskiego, to znaczy, że jest gorąco - stwierdził Bartosz Arłukowicz z PO. Joanna Mucha z Trzeciej Drogi powiedziała, że nie wierzy w skruchę Kowalskiego. - Być może to jest pierwszy krok do tego, żeby ratować się z tonącego okrętu - oceniła.