Co trzeba wiedzieć o sinicach | 17.07.2023

Sinice należą do głównych powodów czasowego zamykania kąpielisk w Polsce. Do ich masowego rozwoju dochodzi najczęściej podczas upalnej, bezdeszczowej i bezwietrznej pogody. Kontakt z wodą skażoną tymi bakteriami – przez kąpiel lub jej przypadkowe spożycie - może prowadzić do nieprzyjemnych objawów zdrowotnych. Dzięki systematycznym kontrolom prowadzonym przez sanepid możliwe jest szybkie ostrzeganie przed zagrożeniem w konkretnych zbiornikach wodnych.

Lista zamkniętych kąpielisk

Z informacji opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny 27 sierpnia wynika, że 18 kąpielisk zlokalizowanych nad jeziorami, zalewami i innymi zbiornikami wodnymi w Polsce zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic. Czerwona flaga powiewa na następujących kąpieliskach:

Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie),

Kąpielisko nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu (woj. zachodniopomorskie),

Kąpielisko gminne w Przywidzu (woj. pomorskie),

Kąpielisko Ustronie w Karpicku (woj. wielkopolskie),

Kąpielisko w Parku Miejskim w Wolsztynie (woj. wielkopolskie),

Kąpielisko miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie (woj. wielkopolskie),

Kąpielisko miejskie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie (woj. wielkopolskie),

Kąpielisko nad jeziorem Winiary w Gnieźnie (woj wielkopolskie),

Kąpielisko Miejskie nad Zalewem Średzkim w Środzie Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie),

Kąpielisko Królewiecka we Wrocławiu (woj. dolnośląskie),

Zalew Kluczbork (woj. opolskie),

Kąpielisko przy ul. płk. M.A. Tarnowskiego w Warcie (woj. łódzkie),

Kąpielisko nad stawem w Konstantynowi Łódzkim (woj. łódzkie),

Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Paprocany w Tychach (woj. śląskie),

Kąpielisko miejskie nad jeziorem Niegocin w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie)

Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilicy w Smardzewicach (woj. łódzkie),

Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy Nad Zalewem w Zwoleniu (woj. mazowieckie),

Kąpielisko nad rzeką Lubianką w Starachowicach (woj. świętokrzyskie).

Gdzie nie można się kąpać?

Na interaktywnej mapie udostępnionej przez Główny Inspektorat Sanitarny kolorem czerwonym oznaczono kąpieliska, które zostały czasowo zamknięte (między innymi z powodu sinic). Mapa jest regularnie uzupełniana o najnowsze dane. Zielone oznaczenia wskazują miejsca, gdzie jakość wody pozwala na bezpieczne korzystanie z kąpieli.

Interaktywna mapa z zaznaczonymi kąpieliskami i innymi akwenami wodnymi dostępna jest także na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Sinice w wodzie - przyczyny i skutki zakwitu

Sinice to jedne z najstarszych znanych organizmów żyjących na Ziemi. Te bakterie potrafią zasiedlać nawet najbardziej ekstremalne środowiska - spotkać je można zarówno w glebach, na skałach czy korze drzew, jak i na lodowcach, w gorących źródłach oraz w wodach słodkich i słonych.

Charakteryzują się dużą odpornością na niedobory tlenu i wysokie pH, a w umiarkowanych ilościach pełnią istotną rolę w naturalnych zbiornikach wodnych.

Kiedy jednak dojdzie do ich masowego rozwoju, ograniczają dopływ światła i tlenu do głębszych partii wody, prowadząc do śmierci innych organizmów wodnych. Efektem tego są nieprzyjemny zapach oraz pogorszenie wyglądu akwenu.

Zatrucie sinicami może być bardzo niebezpieczne (wideo z sierpnia 2018 roku) Źródło: tvn24

Zakwity sinic to zjawisko powszechnie występujące w środowisku naturalnym, szczególnie w sezonie letnim. Sprzyjają im takie warunki jak wysoka temperatura wody (powyżej 16-20 st. C), brak opadów, słabe wiatry oraz ograniczone mieszanie się warstw wodnych.

Ze względu na zmienność warunków atmosferycznych nie da się dokładnie przewidzieć, kiedy i gdzie sinice się pojawią ani jak długo będą się utrzymywać. Zwykle dłużej zalegają w miejscach osłoniętych od wiatru, gdzie ruch wody jest niewielki.

Niektóre gatunki sinic mogą wytwarzać szkodliwe toksyny. Kontakt z wodą, w której doszło do ich zakwitu - przez kąpiel lub przypadkowe połknięcie - może prowadzić do podrażnień skóry, pieczenia i łzawienia oczu, a także dolegliwości takich jak wymioty, biegunka, gorączka czy bóle stawowo-mięśniowe.