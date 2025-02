Siedmiokrotny wzrost treści z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Skąd się biorą w internecie

Skąd się biorą takie treści w internecie

Goszcząc kilka dni później na antenie TVN24 Różycka mówiła, że wykrywane przez jej zespół w internecie materiały biorą się z kilku różnych źródeł. Podstawowym są "dorośli, którzy wykorzystują dzieci i to dokumentują". Za powstawanie niektórych materiałów odpowiadają też sami nieletni, którzy są do tego "namawiani i manipulowani". - Mamy jeszcze sztuczną inteligencję, która generuje nielegalne treści - dodała kierowniczka Dyżurnet.pl.

Pytana przez prowadzącego "Wstajesz i wiesz" o to, jak można zapobiec manipulowaniu nieletnimi, którego skutkiem mogłoby być wytworzenie przez nich nielegalnych treści, Różycka wskazała na rolę edukacji seksualnej. Zaapelowała też o reagowanie na materiały znajdywane w internecie. - Jeśli widzimy coś, co według nas jest nielegalne, jest przejmujące, to zgłośmy to do Dyzurnet.pl. Można to zrobić za pomocą formularza, e-maila lub uruchomionej w listopadzie funkcji mObywatela - powiedziała ekspertka, zapewniając, że jej zespół "podejmie działania". - Reagujmy - podkreśliła raz jeszcze.