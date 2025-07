Sejm zdecydował w sprawie Trybunału Stanu dla szefa KRRiT

Adamowicz o wniosku o TS dla Macieja Świrskiego Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawa postawienia Macieja Świrskiego przed Trybunał Stanu ciągnie się od ponad roku. Złożenie wniosku w tej sprawie zapowiedział już 11 kwietnia 2024 roku ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

Jak mówił, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wypłaca mediom pieniędzy, ponieważ "nie rządzą tam jego polityczni koledzy". - Taki jest powód i nie udawajmy, że jest inny. Drastycznie łamie prawo i jest zawiadomienie do prokuratury złożone w tej sprawie. Pełnomocnik likwidatora TVP występuje w tej kwestii, a ja poważnie rozważam zwrócenie się z wnioskiem do parlamentu o Trybunał Stanu dla pana Świrskiego, bo uważam, że to jest przekroczenie wszelkich linii - tłumaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Sejmowa komisja za postawieniem szefa KRRiT przed Trybunałem Stanu

9 maja ubiegłego roku Sienkiewicz poinformował, że do Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego KRRiT. Grupa posłów, która złożyła wstępny wniosek, zarzuciła mu naruszenia w trzech różnych segmentach: blokowania około 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych (TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET), a także niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce.

W lipcu zeszłego roku wniosek opiniowała sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Uznała, że wymaga on uzupełnienia i odesłała go do marszałka Sejmu. Uzupełniony wniosek wpłynął do komisji w październiku. Pierwszy świadek zeznał przed komisją 3 grudnia 2024 roku - był nim likwidator TVP SA Daniel Gorgosz. Przed komisją zeznawali też m.in. likwidator-redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher oraz szefowie rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, a także członkowie KRRiT. Przesłuchanych zostało również ok. 90 świadków, o których zawnioskowała obrona Świrskiego.

12 czerwca 2025 roku Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie wskazujące na rozpatrzenie przez Sejm wniosku o postawienie przewodniczącego Świrskiego przed Trybunałem Stanu.

W czwartek posłowie zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed TS szefa KRRiT. Podczas prezentacji sprawozdania przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik (KO) podkreślił, że na podstawie zebranego w trakcie postępowania materiału dowodowego komisja uznała, że szef KRRiT dopuścił się dziesięciu z jedenastu przedstawionych we wstępnym wniosku zarzutów.

Maciej Świrski - kim jest?

Maciej Świrski urodził się 29 lipca 1962 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, PMTP University of Wisconsin (Milwaukee), ma też dyplom MBA (Akademia Leona Koźmińskiego). Od 2006 do 2009 roku był członkiem zarządu Polskiej Agencji Prasowej, gdzie odpowiadał za technologie, finanse i działalność internetową.

W 2012 roku założył Redutę Dobrego Imienia - Polską Ligę przeciw Zniesławieniom, fundację, której statutowym celem jest "obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej".

OGLĄDAJ: Ostatnia reduta PiS Zobacz cały materiał

Od 2013 do 2015 roku Świrski był ekspertem i rzecznikiem zespołu ekspertów kandydata PiS na premiera rządu technicznego prof. Piotra Glińskiego, a gdy objął on funkcję ministra kultury, został jego doradcą. Wchodził również w skład Rady Dyplomacji Historycznej przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 2017-2018 był członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

Od 2017 roku Świrski zasiadał w Radzie Nadzorczej PAP jako jej wiceprzewodniczący, a w latach 2020-2022 był jej przewodniczącym.

15 września 2022 r., jako kandydat zgłoszony przez klub PiS, został powołany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 10 października wybrano go na przewodniczącego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD