Kaczyński po głosowaniu opuścił salę. "Nie możemy się zgodzić"

W tej chwili rozgrywa się operacja zmierzająca do tego, żeby zmienić Unię w państwo i to państwo centralizowane, wiadomo, pod kierownictwem Niemiec i Francji - ocenił Jarosław Kaczyński w Sejmie, po tym, jak izba przyjęła uchwałę dotyczącą bezpieczeństwa Polski. Dokument podkreśla znaczenie zapisu rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący programu Tarcza Wschód, który ma wzmocnić naszą granicę przed zagrożeniem ze wschodu.

Po głosowaniu Kaczyński komentował jego wynik w rozmowie z dziennikarzami na sejmowym korytarzu. - Nie sądzę, żeby nasza część społeczeństwa nie wiedziała i nie rozumiała, że w tej chwili rozgrywa się operacja zmierzająca do tego, żeby zmienić Unię w państwo i to państwo scentralizowane, wiadomo, pod kierownictwem Niemiec i Francji - stwierdził.

- W tej części Europy to byłaby oczywista dominacja Niemiec, być może w innych częściach to byłaby raczej dominacja Francji, ale to praktycznie przestalibyśmy być niepodległym państwem - dodał. W ocenie Kaczyńskiego "niepodległość państwa polskiego byłaby incydentem historycznym, bo w wymiarze historycznym trzydzieści kilka lat to jest incydent".

"Cyniczne wykorzystywanie sytuacji Ukrainy"

Kaczyński skomentował głosowanie również we wpisie na portalu X. "Decyzje Tuska w sprawie obronności to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią. Nie możemy zgodzić się na oddanie istotnych atrybutów naszej suwerenności. Wiedzą, co robią i próbują ukryć to przed Polakami fałszywą uchwałą Sejmu." - oświadczył.