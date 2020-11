Posłanka Jachira wyrwała kartki z konstytucji. Kowalski do wicemarszałek: nie reagowała pani na haniebny czyn

Kowalski do Kidawy-Błońskiej: nie reagowała pani

Kidawa-Błońska: Jachira darła kartki, państwo niszczą konstytucję

Ozdoba: trochę refleksji i zastanowienia

- Miałem panią za osobę, która przynajmniej stara się zachować pewne standardy. To nie były żadne kartki, to była konstytucja. Trochę refleksji i zastanowienia - powiedział poseł PiS Jacek Ozdoba, sugerując, że marszałek Kidawa-Błońska "jako pierwsza powinna złożyć wniosek do Komisji Etyki Poselskiej za to, że na tej sali rwie się konstytucję".