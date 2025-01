Sędziowie Przemysław Radzik i Michał Lasota usłyszeli zarzuty

Jak poinformował Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości Andrzej Krasnodębski, sędzia Radzik miał w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego, a następnie postępowania dyscyplinarnego przekroczyć swoje uprawnienia. "Skutkowało to bezpodstawnym zarzuceniem SSO w Krakowie Waldemarowi Żurkowi popełnienia przewinienia dyscyplinarnego" - czytamy w komunikacie.

Bezpodstawne zarzucanie 68 przewinień

W szczególności dotyczyło to uzyskania informacji w urzędzie skarbowym, co doprowadziło do bezpodstawnego zarzucania Żurkowi popełnienia dwóch przewinień dyscyplinarnych - uchybienia godności urzędu poprzez niezłożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku ze sprzedażą ciągnika oraz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Lasota miał też przekroczyć uprawnienia poprzez bezpodstawne zarzucenie Waldemarowi Żurkowi popełnienia 68 przewinień dyscyplinarnych polegających na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach w postaci wyroków i postanowień Sądu Okręgowego w Krakowie.