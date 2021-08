Sędzia Paweł Juszczyszyn wygrał sprawę o ochronę dóbr osobistych

Paweł Juszczyszyn wytoczył sprawę Sądowi Najwyższemu. Zapadł wyrok

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w lutym 2020 roku. Od tamtej pory nie orzeka, mimo iż wielokrotnie wnosił do prezesa macierzystego sądu o przywrócenie go do pracy, a jego uposażenie jest obniżone o 40 procent. Na początku czerwca bieżącego roku Juszczyszyn wniósł do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew, w którym twierdził, że zamieszczona na stronie internetowej Sądu Najwyższego uchwała Izby Dyscyplinarnej godzi w jego dobre imię. Domagał się też stwierdzenia, że decyzji o jego zawieszeniu nie podjął Sąd Najwyższy.