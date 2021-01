"Nawet jeżeli będzie miał kajdanki na rękach, będzie nadal wolnym, niezależnym, niezawisłym sędzią"

Przymusiński: Tuleya nikomu nie ukradł wiertarki. On wydał orzeczenie, które nie spodobało się politykom

- Osoby, które broniły tego, co Prawo i Sprawiedliwość robi z sądami, mówiły, że my przesadzamy, że to chodzi o ściganie sędziów, którzy ukradli spodnie czy wiertarkę. A Igor Tuleya ani nikomu nie ukradł spodni, ani wiertarki, ani nie prowadził samochodu po pijanemu. On wydał orzeczenie, które nie spodobało się politykom - powiedział.