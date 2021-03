Prokuratura chce przymusowego doprowadzenia sędziego Tulei. Jest termin rozpoznania wniosku

Został wyznaczony termin rozpoznania wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Igora Tulei do prokuratury w celu postawienia mu zarzutów i przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Wskazano także sędziego, który ma sprawę rozpatrywać. Z wnioskiem wystąpiła Prokuratura Krajowa. Ma on być rozpatrzony 21 kwietnia.

Jak przekazał rzecznik prasowy nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski, niejawne posiedzenie w sprawie sędziego Igora Tulei wyznaczono na 21 kwietnia na godz. 12, a wnioskiem Prokuratury Krajowej zajmie się sędzia Adam Roch.

W piątek SN poinformował, że od 22 marca ze względu na sytuację epidemiczną odwołane zostały wszystkie rozprawy i posiedzenia w SN. Decyzja o odwołaniu rozpraw i posiedzeń ma obowiązywać do 9 kwietnia.

Prokuratura chce przymusowego doprowadzenia sędziego

Prokuratura Krajowa podawała przed tygodniem, że w związku z tym, iż sędzia Tuleya po raz trzeci - zdaniem PK mimo prawnego obowiązku - nie stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych PK wystąpił do Izby Dyscyplinarnej SN o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. Prokuratura zamierza przesłuchać sędziego i postawić mu zarzuty w sprawie bezprawnego rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego.

Tuleya: walka w obronie praworządności trwa TVN24

"Sędzia Igor T. może uniknąć zatrzymania, jeśli dobrowolnie stawi się w prokuraturze, a nie na spotkaniach z dziennikarzami przed jej siedzibą" - oświadczyła PK.

Przed tygodniem sędzia Tuleya uczestniczył w pikiecie solidarnościowej przed budynkiem PK. - Nie stawię się w prokuraturze. Nie stawiłem się dwa razy. Dzisiaj jestem pod budynkiem i nie będę brał udziału w tej nielegalnej czynności. Zapowiadam, że nigdy dobrowolnie nie będę uczestniczył w przesłuchaniu związanym z tą sprawą - mówił do kilkudziesięciu uczestników demonstracji.

Igor Tuleya na pikiecie pod budynkiem Prokuratury PAP/Rafał Guz

Podobne stanowisko sędzia Tuleya prezentował na antenie TVN24. - Nawet jeżeli zostanę doprowadzony przy użyciu przymusu, to nie będę składał wyjaśnień, to jest moje prawo jako podejrzanego - zapewnił w minioną sobotę w "Faktach po Faktach". - Mam nadzieję, że pan prokurator nie wpadnie na jakieś pomysły, aby zmusić mnie do składania wyjaśnień - dodał. - Mam nadzieję, że nikogo w naszym kraju nie można zmusić do składania wyjaśnień, więc skorzystam ze swojego uprawnienia - powiedział sędzia.

Tuleya: o szóstej rano przyjdą do mnie panowie i doprowadzą mnie na przesłuchanie TVN24

Sprawa sędziego Tulei

Nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała 18 listopada 2020 roku o zawieszeniu Tulei w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 procent jego uposażenia. Po tym orzeczeniu sędzia Tuleya został odsunięty od orzekania, a rozpoznawane przez niego sprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zostały zdjęte z wokandy.

Podawanym przez prokuraturę powodem wniosku w sprawie uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania. Chodziło o śledztwo w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku, które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę.

Sędzia Igor Tuleya Rafał Guz/PAP

W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie pod przewodnictwem sędziego Tulei uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury naraziło to prawidłowy bieg dalszego śledztwa. Jednak artykuł 95b Kodeksu postępowania karnego mówi o tym, że to prezes sądu lub sąd mają prawo zarządzić o jawności posiedzenia. "Posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej" - brzmi przepis.

Sąd Apelacyjny, który rozstrzygał zażalenie prokuratury na zawieszenie jednego z postępowań przez Tuleyę, orzekł, że jest on nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania.

Izba Dyscyplinarna nieuznawana przez Sąd Najwyższy

Izba Dyscyplinarna nie jest uznawana przez Sąd Najwyższy. W listopadzie 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to do polskich sędziów należy ocena, czy Izba Dyscyplinarna jest niezawisła i niezależna. Jeśli - jak stwierdził wówczas TSUE - z oceny wyniknie, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezawisłości i niezależności, to zasada pierwszeństwa prawa unijnego zobowiązuje Sąd Najwyższy "do odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego" tak, by spory "mogły zostać rozpatrzone przez sąd, który spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności". Na tej podstawie 5 grudnia 2019 roku sędziowie Izby Pracy i Ubezpieczeń SN orzekli, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

To stanowisko zostało potwierdzone w uchwale trzech izb SN z 23 stycznia 2020 roku.

Źródło: PAP, TVN24