Sędzia weszła w skład komisji do spraw pedofilii. Sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik wyjaśnia sprawę sędzi w stanie spoczynku Agnieszki Rękas, która została członkiem państwowej komisji do spraw badania przypadków pedofilii z rekomendacji Senatu. Zdaniem rzecznika sędzia "podjęła działalność publiczną niedającą pogodzić się z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

O sprawie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych poinformował w piątek w komunikacie. Wynika z niego, że zastępca rzecznika Przemysław Radzik podjął czynności wyjaśniające w sprawie sędzi Sądu Okręgowego w Częstochowie w związku z pełnioną przez nią funkcją członka państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Chodzi o sędzię w stanie spoczynku Agnieszkę Rękas, która została zarekomendowana na ten urząd przez Senat. Zgłosili ją na to stanowisko senatorowie KO, PSL i niezależni.

Sędzia Agnieszka Rękas została członkiem komisji do spraw pedofilii

Rzecznik Iustitii: równość wobec prawa wymagałaby podobnych postępowań wobec takich osób zasiadających w innych komisjach

Zdaniem rzecznika Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" sędziego Bartłomieja Przymusińskiego, pełnienie przez sędziów obowiązków w organach władz państwowych obejmuje także funkcje komisarzy wyborczych lub członków komisji egzaminacyjnych powoływanych przez ministra sprawiedliwości. - W związku z tym równość wobec prawa wymagałaby podobnych postępowań wobec takich osób. Jestem bardzo ciekawy, czy pan Radzik takie postępowania podejmie. Wątpię, czy to zrobi, bo to on i jego koledzy zasiadają w tych komisjach - dodał sędzia Przymusiński.